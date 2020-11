الاتحاد الأفريقي يرفع تعليق عضوية السودان

قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد، وذلك غداة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبدالله حمدوك.

AU Peace and Security Council #PSC today at its 875th Meeting decides to lift the suspension of the participation of #Sudan in the activities of the #AU, now that #Sudan established a civilian-led Government;Commits to support its reconstruction & int'l mobilization efforts pic.twitter.com/CaDFbqYhaR

