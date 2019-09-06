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سياسة|السودان

الاتحاد الأفريقي يرفع تعليق عضوية السودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
6/9/2019

قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد، وذلك غداة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبدالله حمدوك.

التفاصيل:
  • القرار جاء خلال جلسة طارئة للمجلس بحثت تطورات الأوضاع في السودان.
  • سفارة السودان لدى إثيوبيا رحبت بقرار الاتحاد الأفريقي إنهاء تعليق أنشطة السودان لديه.
  • اعتبرت السفارة في بيان لها أن الخطوة تأتي اعترافًا بالجهود المضنية التي بذلتها الأطراف الفعالة في البلاد  لتشكيل حكومة مدنية انتقالية.

  • في يونيو/ حزيران الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.
  • جاء القرار آنذاك قبل انتهاء المدة 60 يوما التي منحها الاتحاد مطلع مايو/ أيار الماضي للمجلس العسكري في السودان لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
  • مجلس السلم والأمن هو الهيئة المعنية بتسوية النزاعات وحفظ السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.
  • تأسس المجلس في يوليو/ تموز 2002 وبدأ عمله في ديسمبر/كانون الأول 2003.
  • يتكون المجلس من 15 دولة؛ منها 5 دول يتم انتخابها كل ثلاث سنوات، و10 دول لمدة سنتين.
  • الخميس، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تشكيل الحكومة السودانية الجديدة من 18 وزيرا.
  • هذه هي أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل/ نيسان الماضي.
المصدر : الأناضول
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