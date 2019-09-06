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سياسة

إيران تعلن تقليصا جديدا في التزاماتها النووية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
6/9/2019

قالت إيران إنها اتخذت خطوة جديدة لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

التفاصيل
  • وكالة أنباء الطلبة نقلت عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله: وزير الخارجية محمد جواد ظريف أعلن في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي فيدريكا موغيريني أن إيران رفعت كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير.
  • التلفزيون الرسمي الإيراني: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستكشف يوم السبت تفاصيل خطوة طهران الجديدة.
  • إيران قالت يوم الأربعاء إنها ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع عملية تخصيب اليورانيوم، التي يمكن أن تنتج وقودا لمحطات الطاقة النووية أو لصنع أسلحة.
دعوات أوربية
  • دعت فرنسا إيران الخميس للامتناع عن أي عمل يتنافى والتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
  • المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون در مول: على إيران الامتناع عن أي عمل ملموس يتنافى والتزاماتها، من شأنه إلحاق ضرر بجهود نزع فتيل التصعيد.
  • المتحدثة: فرنسا تبذل جهودا بهدف احتواء التوتر وثمة أبواب أعيد فتحها.
  • المتحدثة: من المؤكد أن عدم انتهاك اتفاق فيينا مجددا والعودة إلى التزام كامل بالاتفاق هما هدفان أساسيان في هذه العملية.
  • المتحدثة: سندرس البعد الملموس لهذا الإعلان بالتعاون مع شركائنا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
  • متحدث باسم الاتحاد الأوربي الخميس: نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة مع الاتفاق النووي.
  • المتحدث: نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي.
خلفيات
  • تنفي طهران السعي لامتلاك أسلحة نووية.
  • يسمح الاتفاق النووي لطهران بمواصلة أنشطة محدودة للبحث والتطوير فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم دون تخزين اليورانيوم المخصب، ويشمل ذلك العمل بأنواع معينة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة.
  • كبح الاتفاق أنشطة إيران النووية في مقابل رفع معظم العقوبات عن طهران في عام 2016.
  • لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض العقوبات على إيران.
  • ردت إيران بتقليص التزاماتها النووية منذ مايو/أيار، وهددت بمواصلة تقليص القيود على برنامجها النووي ما لم تفعل القوى الأوربية الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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