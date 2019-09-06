إيران تعلن تقليصا جديدا في التزاماتها النووية

قالت إيران إنها اتخذت خطوة جديدة لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

التفاصيل

وكالة أنباء الطلبة نقلت عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله: وزير الخارجية محمد جواد ظريف أعلن في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي فيدريكا موغيريني أن إيران رفعت كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير.

التلفزيون الرسمي الإيراني: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستكشف يوم السبت تفاصيل خطوة طهران الجديدة.

إيران قالت يوم الأربعاء إنها ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع عملية تخصيب اليورانيوم، التي يمكن أن تنتج وقودا لمحطات الطاقة النووية أو لصنع أسلحة.

دعوات أوربية

دعت فرنسا إيران الخميس للامتناع عن أي عمل يتنافى والتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون در مول: على إيران الامتناع عن أي عمل ملموس يتنافى والتزاماتها، من شأنه إلحاق ضرر بجهود نزع فتيل التصعيد.

المتحدثة: فرنسا تبذل جهودا بهدف احتواء التوتر وثمة أبواب أعيد فتحها.

المتحدثة: من المؤكد أن عدم انتهاك اتفاق فيينا مجددا والعودة إلى التزام كامل بالاتفاق هما هدفان أساسيان في هذه العملية.

المتحدثة: سندرس البعد الملموس لهذا الإعلان بالتعاون مع شركائنا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

متحدث باسم الاتحاد الأوربي الخميس: نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة مع الاتفاق النووي.

المتحدث: نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي.

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