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وفاة الابن الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي

عبد الله محمد مرسي، الابن الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي
عبد الله محمد مرسي، الابن الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي
4/9/2019

توفي عبد الله مرسي، مساء الأربعاء، الابن الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي عن عمر يناهز 25 عاما.

التفاصيل:
  • نقلت وكالة الأناضول عن أحد أفراد أسرته أن الوفاة جاءت إثر أزمة قلبية مفاجئة.
  • عبد الله هو الابن الأصغر من أبناء الرئيس مرسي وهم: أسامة، وأحمد، والشيماء، وعمر.
  • كان عبد الله مرسي قد قال للجزيرة مباشر إن أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي تتلقى تهديدات من أجل الكف عن الحديث عن ظروف وفاته.
  • قبل أيام نقلت مواقع إلكترونية مصرية عن مصدر قضائي أن نادي القضاة سيلاحق ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، مطالبا إياهم بسداد غرامة قدرها مليون جنيه تعويضا للقاضي علي محمد النمر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إهانة القضاء".

وفاة الرئيس محمد مرسي
  • في 17 يونيو/ حزيران الماضي، توفي الرئيس مرسي أثناء محاكمته، بعد 6 سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.
  • وفاة مرسي أثارت غضبا شعبيا واسعا وفعاليات عربية وغربية، وسط صمت مصري وعربي وغربي رسمي. 
  • طالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة مرسي الذي يوصف بأنه الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.
  • قضى مرسي سنواته الأخيرة في السجن منذ عزله في انقلاب عسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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