هاآرتس: هبوط متكرر لطائرة إماراتية في إسرائيل

كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن زيارات متكررة لطائرة إماراتية من دبي إلى تل أبيب خلال الأسبوع الماضي.

ما وراء تلك الزيارات؟

أكدت هاآرتس، أن الزيارة الأخيرة كانت الأحد الماضي، بطائرة من طراز "بوينغ-737″، من موانئ دبي العالمية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، ليست الأولى.

أشارت إلى زيارات متكررة خلال الأسبوع الماضي وقبل شهرين وفي العام الماضي.

هاآرتس ذكرت أن هدف الزيارة الأخيرة، ربما يرجع لتلقي شخصية إماراتية بارزة، للعلاج الطبي في إسرائيل.

أضافت أن هناك سبباً آخر محتملا للزيارة، يتمثل بسعي إماراتي لتطوير العلاقات مع إسرائيل.

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