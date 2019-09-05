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سياسة

هاآرتس: هبوط متكرر لطائرة إماراتية في إسرائيل

صورة للطائرة الإماراتية نشرتها هآرتس
صورة للطائرة الإماراتية نشرتها هآرتس
5/9/2019

كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن زيارات متكررة لطائرة إماراتية من دبي إلى تل أبيب خلال الأسبوع الماضي.

ما وراء تلك الزيارات؟
  • أكدت هاآرتس، أن الزيارة الأخيرة كانت الأحد الماضي، بطائرة من طراز "بوينغ-737″، من موانئ دبي العالمية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، ليست الأولى.
  • أشارت إلى زيارات متكررة خلال الأسبوع الماضي وقبل شهرين وفي العام الماضي.
  • هاآرتس ذكرت أن هدف الزيارة الأخيرة، ربما يرجع لتلقي شخصية إماراتية بارزة، للعلاج الطبي في إسرائيل.
  • أضافت أن هناك سبباً آخر محتملا للزيارة، يتمثل بسعي إماراتي لتطوير العلاقات مع إسرائيل.
تطبيع ليس بالجديد
  • استدلت هاآرتس بتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أفاد بأن الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، زار إسرائيل في سبتمبر/أيلول، العام الماضي، لتطوير العلاقات في مجال الأعمال.
  • موانئ دبي العالمية، وفق الصحيفة، ترتبط بشركة الشحن الإسرائيلية "زيم"، من خلال علاقات عمل وتعاون واستثمار في جميع أنحاء العالم.
  • ذكرت الصحيفة أن لإسرائيل ممثلية رسمية في دبي، منذ عام 2015.
المصدر : الجزيرة مباشر + هاآرتس
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