هاآرتس: هبوط متكرر لطائرة إماراتية في إسرائيل

كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن زيارات متكررة لطائرة إماراتية من دبي إلى تل أبيب خلال الأسبوع الماضي.
ما وراء تلك الزيارات؟
- أكدت هاآرتس، أن الزيارة الأخيرة كانت الأحد الماضي، بطائرة من طراز "بوينغ-737″، من موانئ دبي العالمية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، ليست الأولى.
- أشارت إلى زيارات متكررة خلال الأسبوع الماضي وقبل شهرين وفي العام الماضي.
- هاآرتس ذكرت أن هدف الزيارة الأخيرة، ربما يرجع لتلقي شخصية إماراتية بارزة، للعلاج الطبي في إسرائيل.
- أضافت أن هناك سبباً آخر محتملا للزيارة، يتمثل بسعي إماراتي لتطوير العلاقات مع إسرائيل.
تطبيع ليس بالجديد
- استدلت هاآرتس بتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أفاد بأن الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، زار إسرائيل في سبتمبر/أيلول، العام الماضي، لتطوير العلاقات في مجال الأعمال.
- موانئ دبي العالمية، وفق الصحيفة، ترتبط بشركة الشحن الإسرائيلية "زيم"، من خلال علاقات عمل وتعاون واستثمار في جميع أنحاء العالم.
- ذكرت الصحيفة أن لإسرائيل ممثلية رسمية في دبي، منذ عام 2015.