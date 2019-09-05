معارضون مصريون لـ "المسائية": السيسي ورط الجيش وقضية محمد علي كشفت الفساد

قال الكاتب الصحفي المصري وائل قنديل إن ما كشفه رجل الأعمال المصري محمد علي بمثابة زلزال سياسي يكشف "حجم الكارثة التي أصابت مصر".

وأضاف قنديل لـ"المسائية أن" الجيش المصري تخلى عن مهامه الرئيسية من حماية الحدود وأصبح منشغلا بالنشاط الاقتصادي".

وتابع" نحن أمام أول شهادة موثقة عن حجم الفساد في مراكز السلطة العليا بما يعيدنا إلى الزمن المملوكي الذي كانت تعيشه مصر، السيسي ورط الجيش المصري في مستنقع عفن وهو مستنقع صفقات تجارية سرية.. نتمنى أن يكون هناك من يزال يغار على سمعة الجيش في مصر".

من جانبه قال الكاتب الصحفي جمال سلطان إن ما قاله رجل الأعمال محمد علي في غاية الخطورة ويمثل صدمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأن حديثه يتعلق بالشرف والذمة المالية.

وذكر سلطان لـ "المسائية" أن القضية المطروحة أكثر من مسألة سب وقذف قيادات عسكرية لكننا أمام قضية فساد كبيرة جدا يتهم فيها قيادات رفيعة في الدولة.

أمّا الباحث الاقتصادي علاء عبد الحليم فيرى أن ما قاله محمد علي كان يجب تقديمه للنائب العام وليس على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الحليم لـ "المسائية" إن "علي" يبدو شخصا مشوشا، ودائما في السياسة يظهر أشخاص يدعون تعرضهم لمؤامرات.. من لديه مشكلة يتجه إلى النائب العام وليس على السوشيال ميديا".

ودافع عبد الحليم عن توجه الجيش المصري للنشاط الاقتصادي قائلا " المشروعات التي ينفذها الجيش لا خلاف على جدواها مثل مشروعات البنية التحتية ومشروع قناة السويس الذي يعد من أهم موارد الدولة للعملة الأجنبية".

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