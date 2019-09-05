مبادرة سودانية: 22 مفقودًا بينهم 10 في فض اعتصام الخرطوم (فيديو)

أعلنت مبادرة "مفقود" (غير حكومية) في السودان، الأربعاء، أن عدد المفقودين بلغ 22 شخصًا، بينهم 10 في فض اعتصام العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالخرطوم عقدته المبادرة، وهي تضم محامين وأطباء ومنظمات مدنية.

التفاصيل:

قالت عضوة لجنة المبادرة، فادية خلف الله، وثّقنا 22 مفقودًا، بينهم 10 فُقدوا يوم فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الماضي.

خلف الله أضافت أن "الـ12 الآخرين فقدوا قبل وبعد فض الاعتصام، في أيام شهدت مواكب ومظاهرات احتجاجية"، مشيرا إلى أن الـ22 مفقودًا دونت بحقهم بلاغات لدى السلطات السودانية".

عضو "مجلس السيادة"، محمد حسن التعايشي، قال خلال المؤتمر الصحفي، إن مبادرة مفقود هي "حملة لاسترداد الحقوق وكشف ملابسات الإخفاء القسري".

التعايشي أضاف أن "الحكومة الانتقالية ستلعب دورًا محوريًا في التحقيق حول ظروف وملابسات الإخفاء القسري".

من المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الخميس، تشكيلة حكومته، بحسب ما أعلنه مجلس السيادة وقوى التغيير، الأربعاء.

التعايشي شدد على أن "ملف الإخفاء القسري يجب أن ينتهي تمامًا في العملية السياسية".

في 31 أغسطس/آب الماضي تظاهر المئات في عدد من أحياء الخرطوم، ومدينة أم درمان، غربي العاصمة، رفعوا خلالها شعارات تطالب بمعرفة مصير مفقودي اعتصام قيادة الجيش بالخرطوم.

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