فيديوهات جديدة: رجل الأعمال محمد علي يهدد السيسي ويكشف فساده

بث رجل الأعمال المصري محمد علي مقطعي فيديو أمس واليوم، يكشف فيهما عن وقائع فساد جديدة داخل الجيش المصري.

كما رد فيهما على الهجوم الذي تعرض له من وسائل الإعلام المصرية، على خلفية قيامه بكشف وقائع الفساد، وكذلك بعض الانتقادات والهجوم الذي تعرض له عقب بث الفيديو الأول له، خاصة بعدما ظهر والده في برنامج تلفزيوني ليعلن تبرءه منه.

أبرز ما جاء في الفيديو الرابع

كشف محمد علي عن أنه ترك مصر منذ عام تقريبا، ولم يأت إلى مصر إلا مرة واحدة فقط، وذلك ردا على وصف المذيع أحمد موسى له بأنه "هارب".

أكد أن نجل اللواء طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية في الجيش المصري سابقا، اشترى منه سيارته الفيراري منذ نحو شهرين، وأن شركته لا يزال لها معاملات مع الجيش، وأنها سلمت مشروعا في محافظة المنوفية، ولا تزال تنفذ بعض الملاحظات في أحد الفنادق.

كشف عن استضافته قبل ذلك في برنامج المذيع أحمد موسى، وأن القناة التي يعمل بها الأخير عرضت فيلمه "البر الثاني" الذي يتناول قضية الهجرة غير الشرعية التي يقوم بها الشباب المصري بسبب الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية.

شركة أملاك قامت ببناء فيلا للسيسي بعد تعيينه وزيرا للدفاع بتكلفة 60 مليون جنيه، بدون تكلفة الديكورات والأثاث.

السيسي جاء لمعاينة الفيلا مع أسرته في منطقة الحلمية رغم اندلاع أحداث الاتحادية نهاية العام 2012 بين أنصار ومعارضي الرئيس الراحل محمد مرسي، واشترطوا تعديلات أثناء جولتهم. كما جاءوا بشكل دوري لمعاينة الفيلا بعد ذلك.

أقام السيسي 5 فيلات وقصرا لإقامته في منطقة الهايكستب، بالإضافة إلى أنفاق تحت كل من هذه المباني إلى 5 مبان إدارية لإدارة الدولة. لكن السيسي ألغى فكرة إقامته في هذا القصر واستبدله بمكان آخر.

الهيئة الهندسية تحصل على مناقصات من الهيئات الحكومية وتقوم بتنفيذها لحسابها، وذلك عبر أفرع لها يديرها ضباط، دون دفع ضرائب أو تأمينات على خلاف الشركات المدنية التي لا تستطيع منافسة شركات الجيش في هذه الحالة.

أبرز ما جاء في الفيديو الثالث

هدد رجل الأعمال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إذا حاول التعرض لأهله أو أبنائه.

أكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان يهتم كثيرا بالانتهاء من فيلته في منطقة الحلمية بالقاهرة أثناء عمله وزيرا للدفاع، رغم أن البلاد وقتها كانت تشهد أحداثا ساخنة وخطيرة.

انتقد تحميل أعباء الدولة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك إسناد المشروعات بالأمر المباشر من جانب الجيش.

هدد بفضح المزيد من وقائع الفساد خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الحل الوحيد لإسكاته هو قتله.

سخر من محاولات النظام حجب الفيديوهات التي قام ببثها قبل ذلك.

كشف عن تكلفة حفل افتتاح قناة السويس عام 2015، والتي بلغت 40 مليون جنيه. كما كشف عن إقامة عدد كبير من الفيلات للسيسي.

رد على اتهامه بالفساد قائلا إن الجميع متورط بشكل أو بآخر في مثل تلك الممارسات، بدءا من رشوة الموظف الحكومي لإنجاز المعاملات الحكومية، لكن الفارق أن النظام يصبغ شرعية على فساده.

سخر من إجابة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على السيسي، عندما قال إن راتبه يبلغ 14200 جنيه، كاشفا عن امتلاك رئيس الهيئة السابق ووزير النقل الحالي كامل الوزير عددا من الفيلات في منطقة التجمع الخامس، وأن عددا من اللواءات بالجيش يمتلكون مزارع وعقارات ويمتلكون الملايين.

أكد أنه ليس ضد الجيش أو ضد الإخوان، وأنه كان يتمنى لو كانت المشروعات التي تقام حاليا ناجحة أو تفيد المصريين، لكنه اكتشف فشل السيسي ونظامه وإهدارهم المليارات.

الوالد يتبرأ من ابنه

فيما يبدو محاولة من النظام المصري لاحتواء تداعيات الفيديوهات التي بثها رجل الأعمال محمد علي، ظهر والده مساء الأربعاء في برنامج تلفزيوني يقدمه المذيع المقرب من السيسي والأجهزة الأمنية أحمد موسى، متهما ابنه بالشطط والادعاء بالباطل على قيادات الدولة.

نفى والده، وهو بطل رياضي سابق، وجود مستحقات مالية لابنه لدى الجيش المصري.

في المقابل، كتب محمد علي منتقدا وساخرا من استضافة والده بهذه الطريقة، "حتى أبويا (أبي)، الله يكون في عونك يابا (يا أبتاه)"، مضيفا "مش لاقي كلام (لا أجد كلاما) أقوله غير يا رب يا أحمد يا موسى يكون الريس اتبسط (سعيد)، الحمد لله طلعت عاق الوالدين إيه تاني (ماذا بعد) هيطلع عليا (من الأكاذيب؟) استر يا رب".

في المقابل، انتقد عشرات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي استضافة والد محمد علي، مؤكدين أن السيناريو كان متوقعا ويشبه ما جرى من قبل مع الفتاة زبيدة التي ظهرت على التلفاز لتكذب والدتها التي اتهمت الأمن باختطاف ابنتها، وكذلك ما حدث مع والد الممثل أحمد مالك حينما أعلن تبرءه من ابنه الذي شارك في حملة للسخرية من أداء الشرطة.

قال مغردون إن السيناريو "مفضوح" ويكشف ارتباكا لدى النظام، كما أن الجيش لم يسارع بإصدار بيان ينفي فيه ادعاءات المقاول الذي عمل معه سنوات.

أكد مغردون أن والد محمد علي ظهرت عليه علامات الخوف أثناء الحوار، وأن كلامه كان مرتبكا وعيناه زائغتين، وأنه لم يكن يستطيع رفض الظهور وإعلان التبرء من ابنه نتيجة إجباره على ذلك.

الفيديو الثاني

كان رجل الأعمال أشار في الفيديو الثاني الذي قام ببثه إلى أن السلطات المصرية تقوم بشن حملة تشويه ضده سواء باتهامه أنه من الإخوان أو سرقة أموال الشركة وهرب أو حتى محاربته على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الذباب الإلكتروني.

نفى محمد علي الاتهامات التي وجهت له أنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه نجل بطل كمال الأجسام المصري علي عبد الخالق، وموضحا أنه نشأ في حي العجوزة بالجيزة.

قال إن خروجه للحديث على الملأ هو لكي يعرف من يعملون في شركته أين حقوقهم، هل هي عنده أم عند القوات المسلحة.

انتقد من يقول إنه هرب بالأموال في حين يتغافل عن أكثر من 60 مليار جنيه أهدرت في حفر تفريعة جديدة لقناة السويس على حد وصفه.

الظهور الأول

كان الفنان محمد علي ظهر في فيديو على صحفته على فيسبوك، الإثنين الماضي، وجه فيه اتهامات بالفساد إلى الرئيس السيسي وزوجته انتصار، وقيادات بالقيادات المسلحة.

قال إنه اضطر لمغادرة مصر إلى برشلونة الإسبانية، بسبب ما قال إنه خوف من البطش به وبأولاده، حسب تعبيره.

قال إن لشركته (أملاك للعقارات) مستحقات بأكثر من 200 مليون جنيه عند القوات المسلحة.

اتهم السيسي بمجاملة صديقه بإنشاء فندق أمام منزله بميزانية تتخطى ملياري جنيه، رغم عدم وجود أي جدوى اقتصادية، لمجرد أن اللواء المقرب من السيسي سيكون مديرا للفندق ويريد أن يكون مقر عمله الجديد أمام منزله في المنطقة الراقية الواقعة شرق القاهرة.

كشف عن إهدار ملايين الجنيهات في إعادة بناء وتجهيز استراحة للسيسي في المعمورة بالإسكندرية، لأن السيسي وزوجته قررا قضاء العيد هناك، وقال إن كلفة القصر بلغت 250 مليون جنيه دون داع، ثم جاءت قرينة السيسي انتصار وطلبت تعديلات بلغت كلفتها 25 مليون جنيه، موضحا أن كل هذه التكلفة للإنشاءات فقط ولا تدخل فيها تكلفة التجهيزات والديكورات.

أوضح أنه يتعاون مع الجيش المصري في تنفيذ المشروعات الإنشائية منذ 15 عاما.

من هو محمد علي؟