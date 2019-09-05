شاعرة الثورة السودانية مروة بابكر لـ "المسائية": كتبت أكثر من 60 قصيدة ثورية

قالت الشاعرة السودانية الشابة مروة بابكر والتي أطلق عليها سودانيون لقب " شاعرة الثورة السودانية" إنها كتبت أكثر من 60 قصيدة حول أحداث الثورة السودانية.
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- أضافت مروة بابكر للمسائية أنها أخذت على عاتقها نشر أحداث الثورة مضيفة "ذهبت إلى السودان إبان سقوط البشير وشاركت في الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم حيث كان الاعتصام يمثل شكل الدولة المدنية التي نحلم بها".
- ومروة بابكر طالبة بجامعة كونيتيكت بالولايات المتحدة وعبرت في الكثير من قصائدها عن معاناة الشعب السوداني في الحقوق السياسية والحريات العامة وشاركت بإلقاء قصائد في فعاليات واعتصامات عامة داخل السودان وخارجه.
- وبدأ السودانيون مطلع العام الحالي حراكا ثوريا انتهى بعزل الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لنحو 30 عاما وتولى مجلس عسكري انتقالي حكم البلاد إثر ذلك إلى أن تم توقيع اتفاق سياسي بين المجلس العسكري والقوى الثورية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.
- "المسائية" تعرض يوميا على الجزيرة مباشر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وتتناول أبرز الملفات العربية والعالمية.