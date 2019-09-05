دفن نجل مرسي ليلا بجوار والده وسط حضور أمني مكثف (صور)

دُفن عبد الله، النجل الأصغر للرئيس الراحل محمد مرسي، في الثانية من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، مجاورا لمقبرة والده، شرقي العاصمة القاهرة، وسط وجود أمني مكثف.

التفاصيل:

عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة مرسي، قال في تصريحات لوكالة الأناضول: "انتهت مراسم دفن عبد الله، بحضور كامل أسرته وأشقاء أبيه، بمقبرة مجاورة لوالده الراحل بمدينة نصر".

عبد المقصود أوضح أن إجراءات الدفن استغرقت نحو ساعة وسط حضور أمني، بالإضافة إلى حضور أصدقاء لنجل مرسي بمحيط منطقة المقابر.

كشف عبد المقصود، أن السلطات المصرية، سمحت لأسامة نجل مرسي، والمحبوس حاليا بالخروج من محبسه وحضور مراسم الدفن.

أشار محامي الأسرة إلى أن أفرادا من أسرة وعائلة مرسي، أدوا صلاة الجنازة على نجل الأخير، في وقت سابق من مساء الخميس بمشرحة زينهم (وسط القاهرة)، قبل أن تسمح السلطات أن ينتقل لمثواه الأخير لدفنه بجوار مقبرة والده.

بعد الانتهاء من الدفن غرد أحمد نجل مرسي صباح الجمعة قائلا:

لله الفضل و المنة استلمنا جثمان أخي عبد الله من مشرحة زينهم و صلينا عليه الجنازة في مسجد المشرحة و واريناه التراب بنفس مقبرة أبي في مدينة نصر

ارقد بسلام يا حبيبي جانب حبيبك و يا رب السماوات و الأراضين رد عنه غيبته و احفظ عرضه و اهتك عرض كل من يذكره بسوء من أهل السوء pic.twitter.com/xgTVtaYBpT — AHMED MOHAMED MORSY (@A3M_MORSY) September 6, 2019

أوضح المحامي أن كافة أشقاء عبد الله، وهم أسامة وأحمد وعمر والشيماء، بالإضافة إلى والدته (نجلاء مسيال) حضروا مراسم الدفن.

تداول نشطاء على مواقع التواصل صورا من المقابر أثناء إجراءات الدفن تظهر تواجدا أمنيا مكثفا يحاصر عدد قليل من أفراد العائلة.





نعي واسع

نعى مصريون وعرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفاة عبد الله مرسي.

عبد الله، نجل الداعية السعودي البارز سلمان العودة: أسأل الله أن يرحم ويغفر لعبد الله محمد مرسي ويتقبله ووالده مع الصالحين، وأن يرزق أهله وذويه ومحبيهم الصبر والسلوان.

أسأل الله أن يرحم ويغفر لعبد الله محمد مرسي ويتقبله ووالده مع الصالحين، وأن يرزق أهله وذويه ومحبيهم الصبر والسلوان. الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي: صادم ومذهل ومفجع خبر وفاة الشاب عبد الله ابن الرئيس الراحل محمد مرسي. الصبر والقوة لأهله ومحبيه. يصعب تخيّل هذا الأسى المستمر. يصعب تخيّل هذا الظلم وهذا الفُجْر في الخصومة. أقدم عزائي بحزن وغضب.

الإعلامي المصري معتز مطر: أصغر أبناء الرئيس الشهيد محمد مرسي. اللهم تقبله في الصالحين، واربط على قلب أمه وأخوته ومحبيه. صبرا آل مرسي فإن الموعد الجنة.

أصغر أبناء الرئيس الشهيد محمد مرسي. اللهم تقبله في الصالحين، واربط على قلب أمه وأخوته ومحبيه. صبرا آل مرسي فإن الموعد الجنة. أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط: أسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يدخله الجنة، وأن يرزق والدته وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

أسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يدخله الجنة، وأن يرزق والدته وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان. عزيزة إسماعيل نائبة رئيس الحكومة الماليزية: أشعر بحزن عميق لوفاة عبد الله نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي. أتقدم بخالص العزاء إلى أسرته وأحبائه. صلواتي معهم خلال هذه الفترة العصيبة.

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