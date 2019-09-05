حقوقيون: نطالب بالتحقيق في وفاة نجل مرسي والشبهة الجنائية ليست مستبعدة

طالب حقوقيون بالتحقيق في وفاة عبد الله مرسي نجل الرئيس الراحل محمد مرسي والذي وافته المنية أمس الأربعاء في مستشفى بمحافظة الجيزة المصرية جراء أزمة قلبية.

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