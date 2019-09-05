حقوقيون: نطالب بالتحقيق في وفاة نجل مرسي والشبهة الجنائية ليست مستبعدة

طالب حقوقيون بالتحقيق في وفاة عبد الله مرسي نجل الرئيس الراحل محمد مرسي والذي وافته المنية أمس الأربعاء في مستشفى بمحافظة الجيزة المصرية جراء أزمة قلبية.
التفاصيل
- عبد الله مرسي" 25 عاما" هو الابن الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
- وقال الحقوقي هيثم أبو خليل للجزيرة مباشر إن أسرة الرئيس الراحل مستهدفة، وإن كل شيء وارد ومتوقع من النظام الحاكم في مصر الآن والذي يستهدف عائلات الرموز الوطنية، على حد قوله.
- وأضاف "لابد من تشريح جثمان عبد الله مرسي حتى يطمئن قلوب المصريين خاصة وأن ما حدث مع والده يثير الشك والأمر يحتاج إلى تحقيق".
- وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلنت السلطات المصرية وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي إثر إصابته بأزمة قلبية خلال جلسة محاكمته في قضية "التخابر مع حماس" لكن جهات حقوقية عديدة شككت في أسباب وفاته.
- وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي إن عبدالله مرسي كان يعيش ظروفا قاسية بعد وفاة والده في ظروف غامضة، وإن الشبهة الجنائية في وفاة نجل مرسي لا يمكن استبعادها تماما.
- أمّا الباحث في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا مصطفى عزب فطالب السلطات المصرية بفتح تحقيق في وفاة نجل مرسي قائلا" مصر تعيش في ظل نظام قمعي ينتهك حقوق الإنسان ونجل الرئيس الراحل كان يتحدث دائما في مواجهة النظام لذلك أدعو إلى التحقيق في أسباب وفاته".
- وعلى صعيد جماعة الإخوان المسلمين قال محمد سودان القيادي بالجماعة إنه لم يعد هناك أي اطمئنان لأي خبر في مصر مضيفا " نحن نؤمن بأن لكل إنسان أجله لكن عبد الله شاب وفكرة إصابته بأزمة قلبية في هذا السن أمر مشكوك فيه".
- وقال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين جمال حشمت " عبد الله أصغر أبناء الرئيس الراحل محمد مرسي وموته مثير للاستغراب والانقلاب العسكري يقتل حاضر ومستقبل الشباب في مصر".