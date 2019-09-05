جونسون مصمم على عدم تأجيل بريكست: أفضّل الموت في حفرة

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء الخميس، إنه "يفضل الموت في حفرة" على أن يطلب من الاتحاد الأوربي تأجيل الخروج بعد موعده المقرر نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جونسون، في حفل أقيم لتوظيف ضباط للشرطة، في مقاطعة ويست يوركشاير شمالي بريطانيا.

تصريحات جونسون

رفض جونسون الإجابة عما إن كان يعتزم الاستقالة من منصبه بعد الهزائم التي تلقاها في مجلس العموم، الغرفة السفلى لبرلمان المملكة.

جدد جونسون التأكيد على اعتزام بلاده مغادرة الاتحاد الأوربي في الموعد المقرر، رغم التحركات الجارية في البرلمان للحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

في معرض ردِّه عن سؤال حول استقالة شقيقه "جو"، من الحكومة، قال جونسون، إن أزمة "البريكست" قسَّمت العائلات في بريطانيا.

كما جدد جونسون دعوته لإجراء انتخابات مبكرة، لتحريك ملف البريكست.

هزائم متتالية

الحكومة البريطانية أعلنت أن أمام نواب البرلمان فرصة أخرى للتصويت على انتخابات مبكرة الإثنين المقبل.

ستقدم الحكومة مذكرة حول إجراء هذه الانتخابات على أن يصوت عليها مجلس العموم قبيل تعليق أعماله. ويجب أن تحظى المذكرة بموافقة ثلثي الاصوات لإقرارها.

يراهن رئيس الوزراء على انتخابات عامة يمكن أن تمنحه مجددا الغالبية التي خسرها في البرلمان.

تلقى جونسون، هذا الأسبوع، هزائم متتالية في مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان)، حيث خسر الأغلبية البرلمانية عقب انشقاق أحد النواب المحافظين، وانضمامه إلى حزب الديمقراطيين الليبراليين.

أمس الأربعاء، وافق المجلس على مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق، تلاه رفضه دعوة جونسون إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

موقف الاتحاد الأوربي