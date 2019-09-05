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سياسة

جونسون مصمم على عدم تأجيل بريكست: أفضّل الموت في حفرة

جدد جونسون دعوته لإجراء انتخابات مبكرة لتحريك ملف البريكست
جدد جونسون دعوته لإجراء انتخابات مبكرة لتحريك ملف البريكست
5/9/2019

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء الخميس، إنه "يفضل الموت في حفرة" على أن يطلب من الاتحاد الأوربي تأجيل الخروج بعد موعده المقرر نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جونسون، في حفل أقيم لتوظيف ضباط للشرطة، في مقاطعة ويست يوركشاير شمالي بريطانيا.

تصريحات جونسون
  • رفض جونسون الإجابة عما إن كان يعتزم الاستقالة من منصبه بعد الهزائم التي تلقاها في مجلس العموم، الغرفة السفلى لبرلمان المملكة.
  • جدد جونسون التأكيد على اعتزام بلاده مغادرة الاتحاد الأوربي في الموعد المقرر، رغم التحركات الجارية في البرلمان للحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.
  • في معرض ردِّه عن سؤال حول استقالة شقيقه "جو"، من الحكومة، قال جونسون، إن أزمة "البريكست" قسَّمت العائلات في بريطانيا.
  • كما جدد جونسون دعوته لإجراء انتخابات مبكرة، لتحريك ملف البريكست.
هزائم متتالية
  • الحكومة البريطانية أعلنت أن أمام نواب البرلمان فرصة أخرى للتصويت على انتخابات مبكرة الإثنين المقبل.
  • ستقدم الحكومة مذكرة حول إجراء هذه الانتخابات على أن يصوت عليها مجلس العموم قبيل تعليق أعماله. ويجب أن تحظى المذكرة بموافقة ثلثي الاصوات لإقرارها.
  • يراهن رئيس الوزراء على انتخابات عامة يمكن أن تمنحه مجددا الغالبية التي خسرها في البرلمان.
  • تلقى جونسون، هذا الأسبوع، هزائم متتالية في مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان)، حيث خسر الأغلبية البرلمانية عقب انشقاق أحد النواب المحافظين، وانضمامه إلى حزب الديمقراطيين الليبراليين.
  • أمس الأربعاء، وافق المجلس على مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق، تلاه رفضه دعوة جونسون إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
موقف الاتحاد الأوربي
  • أي إرجاء لبريكست يجب أن يحظى بموافقة جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الاوربي.
  • اعتبرت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاوربية أميلي دي مونشالان، الخميس، أن إرجاء كهذا لن يغير في "المشكلة" شيئا، مضيفة "على (البريطانيين) أن يعرفوا كيف يقولون لنا ماذا يريدون".
  • ما زال جونسون يؤكد ثقته بأنه سيحصل على اتفاق مع الاتحاد الأوربي، مع أن المفوضية الأوربية تتحدث عن تزايد احتمال خروج لندن بلا اتفاق.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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