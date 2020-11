جواد ظريف: وزارة الخزانة الأمريكية ليست أكثر من "سجّان"

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وزارة الخزانة الأمريكية في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس، بأنها "سجّان"، كما وصف العقوبات بأنها "إرهاب اقتصادي".

جاء ذلك بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات جديدة تهدف إلى تحجيم عمليات تهريب النفط الإيراني.

أبرز ما كتبه ظريف:

#OFAC is nothing more than a JAIL WARDEN:

Ask for reprieve (waiver), get thrown in solitary for the audacity. Ask again and you might end up in the gallows

The only way to mitigate US #EconomicTerrorism (sanctions) is to decide to finally free yourself from the hangman’s noose.

— Javad Zarif (@JZarif) September 5, 2019