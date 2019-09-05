البث الحي
سياسة

بملايين الدولارات.. أمريكا تعترف بمحاولتها رشوة قبطان ناقلة النفط الإيرانية

ناقلة النفط غريس-1 قبالة جبل طارق والتي تغير اسمها إلى "أدريان داريا 1"
ناقلة النفط غريس-1 قبالة جبل طارق والتي تغير اسمها إلى "أدريان داريا 1"
5/9/2019

عرض مسؤول أمريكي رفيع المستوى عدة ملايين من الدولارات على القبطان الهندي لناقلة نفط إيرانية يشتبه في أنها متوجهة إلى سوريا، وفق ما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء.

ما القصة؟   
  • صحيفة فايننشال تايمز كانت قد ذكرت أن المسؤول عن الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية براين هوك بعث برسائل إلكترونية إلى القبطان أخيليش كومار تتضمن "أنباء طيبة" عرض فيها ملايين الدولارات على كومار تمكنه من العيش برفاهية في حال أبحر بسفينته "أدريان داريا 1" إلى بلد يمكن فيه احتجازها.
  • المتحدثة باسم الخارجية قالت "اطلعنا على مقالة فايننشال تايمز ويمكن أن نؤكد أن التفاصيل دقيقة".
  • المتحدثة أضافت "أجرينا اتصالات مكثفة مع أكثر من قبطان سفينة وشركات شحن نحذرهم فيها من عواقب تقديم الدعم لمنظمة إرهابية أجنبية"، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني.  
  • السلطات الأمريكية قالت إن كومار (43 عاما) تولى قيادة الناقلة في جبل طارق. وبعد عدم تجاوبه مع العرض الأمريكي، فرضت وزارة الخزانة الجمعة عقوبات على الناقلة وعلى كومار نفسه.
  • احتجزت الناقلة "أدريان داريا 1" لمدة ستة أسابيع في منطقة جبل طارق البريطانية للاشتباه في نقلها النفط من إيران إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوربي المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
  • لاحقا أطلقت سلطات جبل طارق في 18 أغسطس/ آب سراح الناقلة التي كانت تحمل سابقا اسم "غريس-1".
    المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك (الجزيرة)
ظريف يسخر      
  • وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سخر من مبادرة هوك، في إشارة إلى مقالة فايننشال تايمز.
  • ظريف كتب على تويتر "بعد فشلها في القرصنة، تلجأ الولايات المتحدة إلى الابتزاز المباشر: سلمونا نفط إيران وتلقوا عدة ملايين من الدولارات أو عرضوا أنفسكم لعقوبات".

  • المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس، ردت مستخدمة نفس كلمات ظريف ومتهمة إيران أيضاً بـ"الابتزاز المباشر" بمطالبتها بالحصول على 15 مليار دولار من الدول الأوربية الكبرى تُستردّ من مبيعات النفط الايراني المستقبلية. 
  • تقول إيران إنه إذا حصلت على خط الائتمان فسوف تعود إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
ترمب يلمح لإمكانية لقاء روحاني
  • ترك الرئيس الأمريكي الأربعاء الباب مفتوحا أمام إمكانية اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
  • ردا على سؤال عن احتمال لقائه مع الرئيس الإيراني في مقر الأمم المتحدة، قال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض "كل شيء ممكن".
  • ترمب أضاف "قطعا، كل شيء ممكن. يريدون حل مشكلتهم" في إشارة إلى التضخم في إيران. ومضى ترمب يقول "يمكننا حلها في غضون 24 ساعة".
  • ترمب أعلن مرارا استعداده لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين غير أن طهران رفضت أي مفاوضات مع واشنطن قبل رفع العقوبات.
  • تضغط الولايات المتحدة على إيران بالعقوبات منذ العام الماضي حين انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.
"أقصى قدر من الضغط"
  • تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بمواصلة ممارسة "أقصى قدر من الضغط" على إيران، عبر فرض عقوبات جديدة، وحرمانها من الموارد التي تحتاجها "لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".
  • بومبيو قال في تغريدة عبر "تويتر"، الأربعاء، "يستمر أقصى قدر من الضغط (على إيران). اليوم عقوبات على شبكة شحن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
  • بومبيو أضاف: "النظام الإيراني يمول (نظام الرئيس السوري بشار) الأسد القاتل، والوكلاء الإرهابيين مثل حزب الله من خلال مبيعات النفط غير المشروعة".
  • بومبيو تابع: "سنواصل حرمان إيران من الموارد التي تحتاجها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط".

  • وزارة الخزانة الأمريكية قالت، الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على 16 كيانًا و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء في إطار العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران ومن يعاونها.
  • الوزارة أوضحت في بيان، أن "الحرس الثوري" استخدم شبكة لنقل نفط بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الأخير لمصلحة الأسد، و"حزب الله" وآخرين.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف

مصر ترد على الانتقادات الدولية بعد اعتقالها ناشطين حقوقيين

وزير الخارجية المصري سامح شكري (وكالة الأناضول)

الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مطربا إسرائيليا في دبي (صور)

محمد رمضان (وسط) مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام (يسار)

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون (رويترز)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)