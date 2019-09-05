العراق.. إحالة ضباط كبار للمحاكمة بتهمة الفساد

أصدر وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الخميس، أمرا بإحالة عدد من الضباط والقادة إلى المحاكم العسكرية.

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ذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن "وزير الدفاع نجاح الشمري، أمر بإحالة عدد من الضباط والقادة، وبرتب كبيرة إلى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد".

لم تذكر وزارة الدفاع أسماء الضباط المحالين إلى المحاكم ولا رتبهم بالتحديد.

كان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، قد طلب في وقت سابق، التريث بدراسة أسماء ضباط وزارة الدفاع المستحقة للترفيع، بسبب وجود شبهات فساد من قبل بعض المحسوبين على المؤسسة العسكرية.

الفساد في العراق