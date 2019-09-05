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سياسة|العراق

العراق.. إحالة ضباط كبار للمحاكمة بتهمة الفساد

عناصر من الجيش العراقي
عناصر من الجيش العراقي
5/9/2019

أصدر وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الخميس، أمرا بإحالة عدد من الضباط والقادة إلى المحاكم العسكرية.

التفاصيل
  • ذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن "وزير الدفاع نجاح الشمري، أمر بإحالة عدد من الضباط والقادة، وبرتب كبيرة إلى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد".
  • لم تذكر وزارة الدفاع أسماء الضباط المحالين إلى المحاكم ولا رتبهم بالتحديد.

كان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، قد طلب في وقت سابق، التريث بدراسة أسماء ضباط وزارة الدفاع المستحقة للترفيع، بسبب وجود شبهات فساد من قبل بعض المحسوبين على المؤسسة العسكرية.

الفساد في العراق
  • تسبب الفساد على مدى سنوات في تبديد موارد العراق الذي يعاني أصلاً من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق، نتيجة التكاليف الكبيرة للحرب ضد تنظيم الدولة.
  • كانت هيئة النزاهة العامة في العراق (مؤسسة تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين) كشفت العام الماضي إصدار أكثر من ألفي أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017.
  • بينت الهيئة أن من بين الصادرة بحقهم أوامر قبض 290 مسؤولا حكوميا بينهم وزراء.
  • العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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