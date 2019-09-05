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سياسة|السودان

السودان: حمدوك يعلن أسماء وزراء الحكومة الانتقالية [فيديو]

5/9/2019

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن أسماء 18 وزيرا، بينما أجّل الإعلان عن وزارتين لـ "مزيد من التشاور".

الحكومة السودانية الجديدة
  • أعلن حمدوك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الخرطوم، الخميس، أسماء وزراء حكومته الانتقالية، بعد تأجيل أكثر من مرة.
  • كشف حمدوك عن أسماء 18 وزيرا، بينما أجّل الإعلان عن وزارتين لـ"مزيد من التشاور".
التشكيل الوزاري كالتالي

وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر منيس

وزارة الدفاع جمال عمر

وزارة الداخلية الطريفي إدريس

وزارة الخارجية أسماء محمد عبد الله

وزارة المالية إبراهيم أحمد البدوي

وزارة الصحة د. أكرم التوم

وزارة الإعلام فيصل محمد صالح

وزارة التجارة والصناعة مدني عباس مدني

وزارة الشباب والرياضة ولاء البوشي

وزارة العدل نصر الدين عبد الباري

وزارة التربية والتعليم محمد الأمين التوم

وزارة التعليم العالي انتصار صغيرون

وزارة التنمية الاجتماعية والعمل لينا الشيخ

وزارة الزراعة عيسى عثمان شريف

وزارة الري والموارد المائية ياسر عباس محمد علي

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح

وزارة الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم

وزارة الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي

وقال حمدوك إن أولويات حكومته تتمثل في وقف الحرب أولا وبناء السلام.

خلفيات
  • هذه أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 إبريل/نيسان الماضي على وقع احتجاجات واعتصامات ضد نظامه.
  • أدى حمدوك، في 21 أغسطس/ آب الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، تنتهي بإجراء انتخابات.
  • عقب أدائه اليمين الدستورية، صرح حمدوك، بأنه سيشكل الحكومة خلال أسبوع، لكن إعلان التشكيلة الحكومية تأجل أكثر من مرة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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