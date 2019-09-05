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سياسة|بريطانيا

البرلمان البريطاني يقر تأجيل بريكست ويرفض الانتخابات المبكرة

4/9/2019

رفض مجلس العموم طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات مبكرة، فيما أقر تشريعا يمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوربي (بريكست) في 31 أكتوبر/ تشرين أول المقبل بدون اتفاق.

التفاصيل
  • مجلس العموم أقر في البداية مشروع قانون يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي (بريكست) في الموعد المقرر في 31 أكتوبر/ تشرين أول المقبل بدون اتفاق، خلافا لموقف رئيس الوزراء بوريس جونسون.
  • بعدها رفض المجلس طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
  • جونسون قدم مذكرة الانتخابات المبكرة للتصويت بعد أن أيد البرلمان مشروع القانون الذي يستبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.
  • 298 نائبا فقط صوتوا لصالح إجراء انتخابات في حين صوت 56 نائبا بالرفض.
  • رئيس الوزراء كان بحاجة للحصول على دعم ما لا يقل عن 434 نائبا، حسب قانون الانتخابات الذي صدر عام 2011.
  • جونسون فقد الأغلبية في مجلس العموم، بعد انشقاق أحد النواب وطرد أخرين صوتوا مع المعارضة وضد الحكومة.
  • رئيس الوزراء كان في حاجة لنواب في المعارضة لإقرار ما يريد، لكن حزب العمال المعارض أصدر تعليمات لنوابه بالامتناع عن التصويت.
  • قبل التصويت، أعرب المتحدث باسم الحزب عن خشيته من أن يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ما قد يجبر بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.
  • حزب العمال يخشى أيضا من أن تكون نتيجة الانتخابات المبكرة لصالح جونسون، إذ يتصدر حزبه استطلاعات الرأي حاليا.
  • التصويت ضد طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة هي ثالث صفعة مدوّية يتلقاها تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة.
تأجيل بريكست
  • ينص القانون الذي وافق عليه مجلس العموم على أنه إذا لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي قبل 19 أكتوبر/ تشرين الأول، فسيتعين على رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل بريكست حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2020.
  • يتم تحديد الموعد النهائي بعد قمة الاتحاد الأوربي يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول قبل تاريخ الخروج المقرر في 31 الشهر ذاته.
  • يتضمن التشريع نسخة من الرسالة التي سيتعين على رئيس الوزراء إرسالها إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوربي دونالد توسك ليطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
  • تنص الرسالة على أن "المملكة المتحدة تسعى إلى تمديد إضافي"، مضيفة أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يمكن تقديمه في حال المصادقة على اتفاق قبل 31 يناير/ كانون الثاني.
  • بموجب القانون، يتعين على رئيس الوزراء قبول عرض من قادة الاتحاد الأوربي على الفور لتأجيل بريكست حتى 31 يناير/ كانون الثاني.
  • إذا كان التمديد الذي يقدمه الاتحاد الأوربي في موعد مختلف، فسيكون أمام رئيس الوزراء مهلة يومين لقبول ذلك.
  • الطريقة الوحيدة لعدم قبول أي تأخير في هذه الحالة ستكون من خلال تصويت البرلمان ضد ذلك خلال هذين اليومين.
  • في حالة الموافقة على التأخير، يتعين على الحكومة نشر تقرير بحلول 30 نوفمبر/ تشرين الثاني "يوضح التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات بشأن علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوربي".
  • سيتعين على الحكومة بعد ذلك تقديم تقرير آخر بحلول 10 يناير/ كانون الثاني 2020 يتعلق بخطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
  • إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 31 يناير/ كانون الثاني، ينص القانون على تأخير عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوربي.
  • كما يفرض على الحكومة تقديم تقرير على الأقل كل 28 يوما اعتبارا من 7 فبراير/ شباط 2020 حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي أو حتى يصدر مجلس العموم بخلاف ذلك قرارا.
  • رئيس الوزراء بوريس جونسون أكد أن القانون سيقوض موقف الحكومة التفاوضي مع بروكسل ما يجبرها على قبول شروطها.
  • كما حذر جونسون من أن التشريع قد يؤدي إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي "لسنوات عدة".
  • هذا القانون أصبح ملزما للحكومة، حتى إذا أجريت انتخابات مبكرة وجاءت حكومة أخرى.
  • إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن قرار تأجيل بريكست يجب أن يتخذه قادة الاتحاد الأوربي الـ 28 بالإجماع.
المصدر : وكالات
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