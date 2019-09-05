البرلمان البريطاني يقر تأجيل بريكست ويرفض الانتخابات المبكرة

رفض مجلس العموم طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات مبكرة، فيما أقر تشريعا يمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوربي (بريكست) في 31 أكتوبر/ تشرين أول المقبل بدون اتفاق.

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مجلس العموم أقر في البداية مشروع قانون يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي (بريكست) في الموعد المقرر في 31 أكتوبر/ تشرين أول المقبل بدون اتفاق، خلافا لموقف رئيس الوزراء بوريس جونسون.

بعدها رفض المجلس طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

جونسون قدم مذكرة الانتخابات المبكرة للتصويت بعد أن أيد البرلمان مشروع القانون الذي يستبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.

298 نائبا فقط صوتوا لصالح إجراء انتخابات في حين صوت 56 نائبا بالرفض.

رئيس الوزراء كان بحاجة للحصول على دعم ما لا يقل عن 434 نائبا، حسب قانون الانتخابات الذي صدر عام 2011.

جونسون فقد الأغلبية في مجلس العموم، بعد انشقاق أحد النواب وطرد أخرين صوتوا مع المعارضة وضد الحكومة.

رئيس الوزراء كان في حاجة لنواب في المعارضة لإقرار ما يريد، لكن حزب العمال المعارض أصدر تعليمات لنوابه بالامتناع عن التصويت.

قبل التصويت، أعرب المتحدث باسم الحزب عن خشيته من أن يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ما قد يجبر بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.

حزب العمال يخشى أيضا من أن تكون نتيجة الانتخابات المبكرة لصالح جونسون، إذ يتصدر حزبه استطلاعات الرأي حاليا.

التصويت ضد طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة هي ثالث صفعة مدوّية يتلقاها تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة.

تأجيل بريكست