أردوغان يهدد بفتح الحدود أمام اللاجئين نحو أوربا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده تعتزم إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا وربما تفتح الطريق إلى أوربا أمام المهاجرين ما لم تتلق دعما دوليا كافيا لهذه الخطة.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الموسع لرؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية بالولايات في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.

أبرز تصريحات أردوغان:

نقول إنه يجب علينا إقامة مثل هذه المنطقة الآمنة حيث تستطيع تركيا بناء بلدات فيها بدلا من مدن المخيمات هنا. دعونا ننقلهم إلى المناطق الآمنة هناك.

اعطونا دعما لوجيستيا وسوف نستطيع بناء منازل في عمق 30 كيلومترا في شمال سوريا. بهذه الطريقة يمكننا أن نوفر لهم أوضاعا معيشة إنسانية.

إما أن يحدث هذا أو سيكون علينا فتح الأبواب. إن لم تقدموا الدعم فاعذرونا، فنحن لن نتحمل هذا العبء وحدنا.

لم نتمكن من الحصول على الدعم من المجتمع الدولي وتحديدا الاتحاد الأوربي.

هدفنا هو إعادة مليون على الأقل من أشقائنا السوريين إلى المنطقة الآمنة التي سنقيمها على حدودنا الممتدة بطول 450 كيلومترا.

مصممون على البدء فعليا بإنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات بسوريا وفق الطريقة التي نريدها، حتى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول.

التطورات الحاصلة في إدلب تنذر بخطر تدفق أفواج جديدة من اللاجئين نحو تركيا، قد تصل أعدادهم إلى المليون.

المعارضة التي تطالب بإعادة السوريين الذين هربوا من الموت، لا تمثل سوى عقلية الانتداب، نحن نسعى لأن نكون أنصارا لهؤلاء المهاجرين.

تركيا أنفقت على اللاجئين المقيمين على أراضيها نحو 40 مليار دولار، والمساعدات الخارجية التي وصلت إلى اللاجئين لا تتجاوز 3 مليارات يورو.

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