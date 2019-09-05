أردوغان يهدد بفتح الحدود أمام اللاجئين نحو أوربا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده تعتزم إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا وربما تفتح الطريق إلى أوربا أمام المهاجرين ما لم تتلق دعما دوليا كافيا لهذه الخطة.
جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الموسع لرؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية بالولايات في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.
أبرز تصريحات أردوغان:
نقول إنه يجب علينا إقامة مثل هذه المنطقة الآمنة حيث تستطيع تركيا بناء بلدات فيها بدلا من مدن المخيمات هنا. دعونا ننقلهم إلى المناطق الآمنة هناك.
اعطونا دعما لوجيستيا وسوف نستطيع بناء منازل في عمق 30 كيلومترا في شمال سوريا. بهذه الطريقة يمكننا أن نوفر لهم أوضاعا معيشة إنسانية.
إما أن يحدث هذا أو سيكون علينا فتح الأبواب. إن لم تقدموا الدعم فاعذرونا، فنحن لن نتحمل هذا العبء وحدنا.
لم نتمكن من الحصول على الدعم من المجتمع الدولي وتحديدا الاتحاد الأوربي.
هدفنا هو إعادة مليون على الأقل من أشقائنا السوريين إلى المنطقة الآمنة التي سنقيمها على حدودنا الممتدة بطول 450 كيلومترا.
مصممون على البدء فعليا بإنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات بسوريا وفق الطريقة التي نريدها، حتى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول.
التطورات الحاصلة في إدلب تنذر بخطر تدفق أفواج جديدة من اللاجئين نحو تركيا، قد تصل أعدادهم إلى المليون.
المعارضة التي تطالب بإعادة السوريين الذين هربوا من الموت، لا تمثل سوى عقلية الانتداب، نحن نسعى لأن نكون أنصارا لهؤلاء المهاجرين.
تركيا أنفقت على اللاجئين المقيمين على أراضيها نحو 40 مليار دولار، والمساعدات الخارجية التي وصلت إلى اللاجئين لا تتجاوز 3 مليارات يورو.
خلفيات:
وفق اتفاق بين الاتحاد الأوربي وتركيا في مارس آذار 2016 وافقت أنقرة على كبح تدفق المهاجرين إلى أوربا.
نص الاتفاق على استقبال تركيا المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من الأراضي التركية.
كما نص الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، في حين يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات داخل تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها(رسميا) إلى بلدان الاتحاد الأوربي مقابل كل سوري معاد إليها.
بالمقابل يلغي الاتحاد تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، ويقدم دعمًا ماليًا لصالح اللاجئين المقيمين في تركيا، فضلا عن استكمال اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوربي، وهو ما لم تلتزم به أوربا.
لكن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان المجاورة ارتفع الشهر الماضي. وقبل أسبوع وصل أكثر من 12 زورقا تحمل 600 مهاجر وذلك في أول تدفق متزامن من نوعه خلال ثلاث سنوات.
تسيطر تركيا التي تستضيف 3.6 ملايين لاجئ سوري على أجزاء من شمال سوريا حيث تقول إن 350 ألف سوري عادوا بالفعل إلى هناك. وتقيم "منطقة آمنة" مع الولايات المتحدة في الشمال الشرقي.