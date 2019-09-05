أردوغان: من غير المقبول ألا يُسمح لتركيا بامتلاك أسلحة نووية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه من غير المقبول ألا تسمح الدول المسلحة نوويا لتركيا بامتلاك أسلحة نووية لكنه لم يوضح إن كان لدى أنقرة خطط لامتلاكها.

التفاصيل:

أردوغان أضاف خلال كلمة له بمنتدى وسط الأناضول الاقتصادي بمدينة سيواس وسط البلاد "بعض الدول تمتلك صواريخ برؤوس حربية نووية، ليست واحدة أو اثنتين. لكنها (تقول لنا) إنه لا يمكننا أن نمتلكها. وهذا ما لا يمكنني القبول به".

أردوغان أضاف "لا توجد دولة متقدمة في العالم لا تمتلكها". وفي الحقيقة هناك العديد من الدول المتقدمة التي لا تمتلك أسلحة نووية.

أردوغان: "هناك أحدهم ليس برئيس قال لي نمتلك حاليًا 7 آلاف و500 رأس نووي، ولكن بيد روسيا والولايات المتحدة 12 ألفًا و500، و15 ألف صاروخ برأس نووي".

وقعت تركيا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عام 1980 كما وقعت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996 والتي تحظر أي تفجير نووي لأي غرض.

إسرائيل تخيف الدول

ألمح أردوغان إلى أنه يرغب في أن تحصل تركيا على الحماية المتوفرة لإسرائيل.

الرئيس التركي قال "إسرائيل على مقربة منا وكأننا جيران. إنها تخيف (الدول الأخرى) بامتلاكها لهذه الأسلحة. لا يمكن لأحد أن يمسها".

يقول محللون أجانب إن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية كبيرة. لكن إسرائيل تتبع سياسة الغموض حيال المسألة النووية وترفض تأكيد أو نفي قدراتها.

مفاعل ديمونة بدأ تشغيله نهاية 1963 ويعتبر أهم منشأة نووية في إسرائيل (الفرنسية)

إس-400