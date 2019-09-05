أحد مهندسي صفقة القرن الأمريكية للسلام يعتزم الاستقالة

أفادت تقارير إخبارية أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، يعتزم الاستقالة من منصبه بعد إعلان خطة السلام المعروفة بـ"صفقة القرن".

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قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض لم تسمهم، إن "غرينبلات، سيستقيل من منصبه بعد إعلان خطة السلام (صفقة القرن)، التي يسعى ترمب إلى عرضها بعد الانتخابات الإسرائيلية" المقررة بعد أيام.

أضافت الشبكة، أن "آفي بيركوفيتش"، وهو أحد مساعدي جاريد كوشنر، مستشار ترمب وصهره، وأحد أعضاء فريق خطة السلام الأمريكية، سيتولى منصب المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط خلفا لـ"غرينبلات".

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى الخبر، مثيرة تساؤلات حول مصير "صفقة القرن" التي طال تأجيل الإعلان عنها، والتي ينسب سبب تأخيرها إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل منذ نهاية العام الماضي، بسبب حل الكنيست (البرلمان) وإعادة إجراء الانتخابات العامة.

ترمب يشكر غرينبلات

الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب أعلن، مساء الخميس، عزم مبعوث بلاده إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الاستقالة والعمل في القطاع الخاص.

قال ترمب في تغريدة على حسابه عبر تويتر بعد نحو 3 سنوات (من الخدمة) في إدارتي، سيغادر جيسون غرينبلات لمتابعة عمله في القطاع الخاص، دون أن يحدد موعد مغادرته.

أضاف في تغريدة أخرى: لن ننسى تفانيه في العمل تجاه إسرائيل وسعيه للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. سنشتاق إليه، شكرًا جيسون.

من جهته، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الموجود بالعاصمة البريطانية لندن، إلى تقديم الشكر لـ"غرينبلات"، لـ"جهوده في دعم الأمن والسلام"، حسبما نقلت عنه صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

بنيامين نتنياهو يجتمع مع مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات (يسار)

وتولى غرينبلات، منصبه في يناير/كانون الثاني 2017، وذلك ضمن فريق أمريكي شكله ترمب لصياغة خطة السلام بالشرق الأوسط.