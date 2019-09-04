وزير خارجية ألمانيا بالخرطوم.. هل تعود العلاقة مع الغرب؟

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة يزور فيها مسؤول أوربي السودان، حيث زارها أمس الثلاثاء وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي وعقد مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

أبرز تصريحات المؤتمر

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قال إن هدفه تشكيل حكومة من الكفاءات وضمان تمثيل النساء وكل أقاليم السودان فيها.

أوضح حمدوك أن التحدي الاقتصادي كبير لكن من الممكن معالجته، مشيرا إلى أن السودان بحاجة إلى معالجة تدهور سعر الصرف ووقف التضخم وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

شدد حمدوك على ضرورة إزالة السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وعد ألماني

وزير خارجية الألماني هايكو ماس قال إن برلين ستطرح قضية رفع السودان من القائمة على المستوى الدولي، داعيا الحكومة السودانية لبذل الجهود في سبيل ذلك.

ماس قال إن ألمانيا ستزود السودان بـ15 مليون دولار للمساعدات الإنسانية.

انفتاح على الخارج

يرى السفير الرشيد أبوشامة في حديثة لموقع "الجزيرة مباشر" أن زيارة وزير الخارجية الألماني للسودان بمثابة مدخل لإعادة بناء علاقات إيجابية مع الدول الأوربية.

أبو شامة أضاف أن ألمانيا لديها ثقل أوربي يمكن أن يساعد في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ودعمه اقتصاديا.

أستاذ العلاقات الدولية الرشيد محمد إبراهيم قال إن الزيارة تأتي في إطار تسابق أوربا نحو السودان بعد سقوط النظام السابق.

إبراهيم أضاف للجزيرة مباشر أن ألمانيا لديها علاقات مع السودان مميزة لاسيما العلاقات العسكرية، مشيرا إلى أن الجيش السوداني يستورد أسلحة ومركبات من برلين.

إبراهيم قال إن ألمانيا مهتمة بملف دارفور واحتضنت في العام الحالي قمة غير رسمية للحركات المسلحة بأراضيها، لذا تريد ألمانيا عدم التفريط في علاقتها مع السودان لأنه يمثل مدخلها نحو أفريقيا حسب وصفه.

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