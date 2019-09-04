نتنياهو يقتحم الحرم الإبراهيمي وسط حراسة مشددة

اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي، في ظل إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل.

التفاصيل:

وقال نتنياهو "لن تكون هذه المدينة خالية من اليهود، لسنا غرباء عليها، وسنبقى في الخليل إلى الأبد".

ويزور نتنياهو، مدينة الخليل وبلدتها القديمة والمسجد الإبراهيمي، للمشاركة في طقوس رسمية لإحياء ذكرى أحداث جرت عام 1929.

ووقعت تلك الأحداث، خلال ثورة البراق، التي اندلعت احتجاجا على عمليات تهويد فلسطين، من قبل بريطانيا، والحركة الصهيونية.

وجاء اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي بعد اقتحام الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين للحرم في ظل إجراءات عسكرية مشددة.

وكانت قوات الاحتلال، قد أغلقت منذ ساعات الصباح، المحال التجارية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وأخلت كافة المدارس فيها؛ تمهيدًا لاقتحام نتنياهو وريفلين.

تنديد فلسطيني:

وفي وقت سابق الأربعاء، نددت وزارتا الخارجية والأوقاف الفلسطينيتان، في بيانين منفصلين، بزيارة نتنياهو، ووصفتها بـ "العنصرية" و"التصعيد الخطير".

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "الزيارة استعمارية عنصرية بامتياز يقوم بها نتنياهو في أوج معركته الانتخابية (في 17 الشهر الجاري) في محاولة لاستمالة الأصوات من اليمين واليمين المتطرف لصالحه".

فيما حذرت وزارة الأوقاف من "خطورة الزيارة"، واصفة إياها بـ "التصعيد الخطير، وبأنها مساس بمشاعر المسلمين وجرّ المنطقة لحرب دينية ستكون لها عواقب كبيرة".

وقال فلسطينيون يسكنون البلدة القديمة في الخليل، إن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بإجراءات تضييقية تمهيدا لزيارة "نتنياهو"، كإغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين وحظر التجوال والتحرك.

تقسيم الحرم الإبراهيمي: