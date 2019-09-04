مصر.. مسلحون يختطفون أربعة مدنيين في سيناء

قالت مصادر قبلية لـ"لجزيرة مباشر" إن عناصر مسلحة اختطفت أربعة مدنيين، الإثنين، من قرية مصفق التابعة لمدينة بئر العبد شمال غربي سيناء.

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أفادت المصادر أن المختطفين هم : صباح صبيح، موسى حمدان أبو مراحيل، إسلام موسى حمدان، جابر موسى حمدان، ينتمون لقبيلة الدواغرة.

شهود عيان قالوا للجزيرة مباشر إن تلك الليلة شهدت انفجارا كبيرا لم يعرف مصدره على وجه التحديد أعقبه سماع أصوات لإطلاق رصاص.

أكدت مصادر عسكرية ملاحقة القوات الأمنية للعناصر المسلحة التي لاذت بالفرار دون إلقاء القبض عليها.

باحث في شؤون سيناء للجزيرة مباشر:

مسلسل خطف المدنيين دليل دامغ على ضعف الأجهزة الأمنية في سيناء وعجز السلطات عن حماية المدنيين.

العناصر المسلحة تقوم بنصب الأكمنة في وضح النهار وعلى قارعة الطريق وتقوم باستيقاف السيارات وخطف من تدعى بأنهم مطلوبون لديها.

غالبا ما تكون أسباب المسلحين في خطف المدنيين هي التعاون مع القوات المسلحة، وأحيانا ينتهي الأمر بذبح المختطفين كما حدث قبل شهر في مدينة بئر العبد، وأحيانا يتم الإفراج عن بعضهم.

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