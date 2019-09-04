البث الحي
سياسة

مصر.. مسلحون يختطفون أربعة مدنيين في سيناء

قوات أمن مصرية في أحد شوارع العريش عاصمة محافظة شمال سيناء
قوات أمن مصرية في أحد شوارع العريش عاصمة محافظة شمال سيناء
4/9/2019

قالت مصادر قبلية لـ"لجزيرة مباشر" إن عناصر مسلحة اختطفت أربعة مدنيين، الإثنين، من قرية مصفق التابعة لمدينة بئر العبد شمال غربي سيناء.

التفاصيل
  • أفادت المصادر أن المختطفين هم : صباح صبيح، موسى حمدان أبو مراحيل، إسلام موسى حمدان، جابر موسى حمدان، ينتمون لقبيلة الدواغرة.
  • شهود عيان قالوا للجزيرة مباشر إن تلك الليلة شهدت انفجارا كبيرا لم يعرف مصدره على وجه التحديد أعقبه سماع أصوات لإطلاق رصاص.
  • أكدت مصادر عسكرية ملاحقة القوات الأمنية للعناصر المسلحة التي لاذت بالفرار دون إلقاء القبض عليها.
باحث في شؤون سيناء للجزيرة مباشر:
  • مسلسل خطف المدنيين دليل دامغ على ضعف الأجهزة الأمنية في سيناء وعجز السلطات عن حماية المدنيين.
  • العناصر المسلحة تقوم بنصب الأكمنة في وضح النهار وعلى قارعة الطريق وتقوم باستيقاف السيارات وخطف من تدعى بأنهم مطلوبون لديها.
  • غالبا ما تكون أسباب المسلحين في خطف المدنيين هي التعاون مع القوات المسلحة، وأحيانا ينتهي الأمر بذبح المختطفين كما حدث قبل شهر في مدينة بئر العبد، وأحيانا يتم الإفراج عن بعضهم.
خلفيات
  • لا يوجد إحصاء دقيق حول عدد المختطفين المدنيين لدى العناصر المسلحة في سيناء.
  • لا يعرف عدد المسلحين في سيناء، كما لا توفر السلطات معلومات تفصيلية بشأن عدد القتلى أو المصابين أو الموقوفين منهم، في مقابل تقارير تقدرهم بالمئات، وأغلبهم ينتمون لجماعة "ولاية سيناء" التي بايعت تنظيم الدولة أواخر عام 2014.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف

مصر ترد على الانتقادات الدولية بعد اعتقالها ناشطين حقوقيين

وزير الخارجية المصري سامح شكري (وكالة الأناضول)

الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مطربا إسرائيليا في دبي (صور)

محمد رمضان (وسط) مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام (يسار)

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون (رويترز)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)