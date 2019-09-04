مصر.. صيدليات "العزبي" تنفي وجود مفاوضات لبيعها إلى شركة إماراتية

نفت إدارة صيدليات العزبي في مصر الأنباء التي ترددت حول وجود مفاوضات لبيع سلسلة الصيدليات لشركة أدوية إماراتية.

وقال أحمد الساداتي، مدير عام صيدليات العزبي، للجزيرة مباشر، إنه لم يحدث أي تواصل مع شركة "جلفار" الإماراتية بهذا الشأن، وإنه لا توجد نية لبيع الصيدليات في الوقت الحالي. مضيفا أن الإدارة تخطط للتوسع في أعمال الصيدليات خلال الفترة القادمة.

وكانت إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان في مصر قد أخطرت نقابة الصيادلة أواخر الشهر الماضي بشطب اسم الدكتور أحمد العزبي، مالك سلسلة صيدليات العزبي، ورئيس غرفة صناعة الدواء، من سجلات النقابة. وهو قرار وصفه الأخير بأنه "غير قانوني" قائلا إن إدارة التراخيص "ليست الجهة المسؤولة قانونًا عن الصيدليات"، وأن الجهة المختصة هي الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، ونقابة الصيادلة.

من جهتها قالت وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب إيناس عبد الحليم إن القرار لا يعني إغلاق الصيدليات، وإن كل ما سيحدث هو تغيير الاسم في الصيدليات، وفق تصريحات صحفية.