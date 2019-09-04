فيسبوك يحظر فيديو لرجل أعمال مصري يتهم قيادات الجيش بالفساد

حذف موقع فيسبوك اليوم الأربعاء فيديو نشره الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي على صفحته أمس، وكشف فيه إهدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته وقادة بالجيش مليارات الجنيهات.

التفاصيل

وصل عدد مشاهدات مقطع الفيديو على صفحة الممثل محمد علي قبل حذفه إلى مليون و100 ألف مشاهدة خلال يومين.

"محمد علي" نشر صورة لرسالة وجهتها إدارة موقع فيسبوك تفيد بحظر الفيديو، مستنكرا القرار.

حظر الفيديو جاء بعد حملة بلاغات كبيرة شاركت فيها آلاف الحسابات المؤيدة للنظام، من بينها شبكات إعلامية مثل شبكة قنوات الحياة، وفقا لعمرو القزاز، مدير وحدة التحقق من الأخبار في شبكة الجزيرة.

تفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الممثل محمد علي وقاموا بتحميل الفيديو ونشره على صفحاتهم الشخصية.

تصدر هاشتاج #محمد_ علي قائمة أعلى الهاشتاجات تداولا في مصر على موقع تويتر بحوالي 15 ألف تغريدة.

بلاغ للنائب العام

تقدم محامٍ اليوم الأربعاء ببلاغ للنائب العام المصري ضد محمد علي اتهمه فيه ببث أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية.

المحامي قال في بلاغه إن علي تعمد نشر الفيديو بغرض ابتزاز الدولة المصرية، وتشويه صورتها بالداخل والخارج ولإفقادها الثقة والاعتبار، على حد تعبيره.

منزل السيسي

محمد علي، هو فنان وصاحب إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع للجيش المصري، وجه في الفيديو اتهامات بالفساد إلى السيسي وزوجته انتصار، ووزير النقل الحالي اللواء كامل الوزير (الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، وقيادات عسكرية أخرى، بينهم اللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات بالهيئة، واللواء محمد البحيري، والعميد ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت.

اضطر علي لمغادرة مصر إلى برشلونة الإسبانية، بسبب ما قال إنه خوف من البطش به وبأولاده، حسب تعبيره.

أوضح علي أنه يتعاون مع الجيش المصري في تنفيذ المشروعات الإنشائية منذ 15 عاما، وهو من قام ببناء منزل السيسي عندما كان وزيرا للدفاع.





فندق الشويفات

أوضح علي أن قصته بدأت عندما كلفته الهيئة الهندسية بالبدء فورا في حفر أساسات فندق ضخم تابع للمخابرات الحربية في منطقة الشويفات بالتجمع الخامس (شرق القاهرة).

عندما سأل عن أسباب الاستعجال في إنشاء الفندق دون وجود دراسات جدوى لمشروع يتكلف نحو مليار ي جنيه (الدولار نحو 16.5 جنيها)؛ أخبره القادة أن الرئيس لا بد أن يرى العمل بدأ بالفعل، مشيرا إلى أن المنطقة ليست سياحية لتستوعب الفندق الجديد، فضلا عن وجود فنادق أخرى قريبة.

علي قال إن الأمر يعود إلى لواء من المخابرات الحربية يدعى شريف صلاح، وهو صديق مقرب للسيسي ويريد بناء الفندق على أرض تقع أمام منزله.

ابتدينا بقى 😂😂

لا بس جديدة إخواني و شغال ١٥ سنة مع الجيش وفنان مغمور كان مكسر الدنيا في مسلسل طايع رمضان اللي فات يا جماعة شوية احترام لنفسكم قبل ما تحترموا الناس ميصحش كده #محمد_علي pic.twitter.com/JO4VPyMxPq — Osama Gaweesh (@osgaweesh) September 4, 2019

علي أوضح أن الهيئة الهندسية كلفته بالمشروع بالأمر المباشر وليس عبر مناقصة تشارك فيها شركات عدة، وهو ما اعتبره بداية الفساد الحقيقي، مشيرا إلى أن التكلفة تأتي عبر قروض بنكية باسم المقاول لكن بضمان الجيش، وهو ما ورط الكثير من المقاولين مع البنوك الحكومية والخاصة.

https://twitter.com/Mamdouh_Hamza/status/1169125217194717185?ref_src=twsrc%5Etfw

لفت علي إلى أنه وقع ضحية الخلافات بين المخابرات الحربية مالكة المشروع والهيئة الهندسية الجهة المشرفة على التنفيذ، وأن اللواء شريف قرر في النهاية إيقاف المشروع لحين استكمال دراسات الجدوى والتصميمات الجديدة التي استغرقت سنة، لكن الهيئة الهندسية أجبرت المقاول على عدم سحب العمال من الموقع، مضيفا "وعندما أخبرتهم أن ذلك يتسبب في خسائر باهظة، قالوا هل تريد أن يعلم الرئيس أن المشروع متوقف".

أتوقع حدوث أمر جلل في مصر خلال أيام ، مصحوبا بضجة إعلامية كبيرة ، للتغطية على المصيبة التي فجرها رجل الأعمال #محمد_علي ، بطبيعة الحال ليست هذه معلومات ، وإنما مجرد قراءة في عقلية عسكر العالم الثالث وآليات عملهم وردود أفعالهم وسقف وعيهم السياسي ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) September 4, 2019

أكد علي أنه خسر بسبب ذلك نحو 220 مليون جنيه، وأن الهيئة الهندسية ترفض السداد.

استراحة المعمورة

تحدث المقاول والممثل المصري عن واقعة مثيرة أخرى، حيث كلفته الهيئة الهندسية قبل الخلافات بسحب كل العمال والتوجه لبناء استراحة خاصة للسيسي في منطقة المعمورة بالإسكندرية، وأخبره القادة أن هذا الأمر له أولوية قصوى، لأن الرئيس قرر قضاء عطلة عيد الأضحى هناك.

أوضح علي أن الاستراحة تكلفت نحو 250 مليون جنيه، فضلا عن مبالغ أخرى للأثاث غير ثمن الأرض نفسها، لافتا إلى أن السيدة انتصار زوجة السيسي طلبت تعديلات إضافية بنحو 25 مليون جنيه.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته

وجه علي اتهامات للسيسي بالكذب حين يتحدث عن فقر مصر والمصريين، بينما ينفق الملايين على نفسه وأسرته، ويهدر المليارات في مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن إيرادات مشروع حفر تفريعة جديدة لقناة السويس لم تغط حتى تكاليف حفل افتتاحها، رغم أن السيسي وعد المصريين بأنها ستحقق المليارات.

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