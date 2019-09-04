فيديو جديد.. رجل الأعمال المصري محمد علي يهاجم السيسي

هاجم رجل الأعمال المصري محمد علي الرئيس عبد الفتاح السيسي في فيديو جديد بثه، الثلاثاء، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

التفاصيل:

أشار رجل الأعمال إلى أن السلطات المصرية تقوم بشن حملة تشويه ضده سواء باتهامه أنه من الإخوان أو سرقة أموال الشركة وهرب أو حتى محاربته على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الذباب الإلكتروني.

نفى محمد علي الاتهامات التي وجهت له أنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه نجل بطل كمال الأجسام المصري علي عبد الخالق، وموضحا أنه نشأ في حي العجوزة بالجيزة.

قال إن خروجه للحديث على الملأ هو لكي يعرف من يعملون في شركته أين حقوقهم، هل هي عنده أم عند القوات المسلحة.

انتقد من يقول إنه هرب بالأموال في حين يتغافل عن أكثر من 60 مليار جنيه أهدرت في حفر تفريعة جديدة لقناة السويس على حد وصفه.

الظهور الأول:

كان الفنان محمد علي ظهر في فيديو على صحفته على فيسبوك، أمس الإثنين، وجه فيها اتهامات بالفساد إلى الرئيس السيسي وزوجته انتصار، وقيادات بالقيادات المسلحة.

محمد علي فنان وصاحب إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع للجيش المصري.

قال إنه اضطر لمغادرة مصر إلى برشلونة الإسبانية، بسبب ما قال إنه خوف من البطش به وبأولاده، حسب تعبيره.

قال إن لشركته (أملاك للعقارات) مستحقات بأكثر من 200 مليون جنيه عند القوات المسلحة.

اتهم السيسي بمجاملة صديقه بإنشاء فندق أمام منزله بميزانية تتخطى ملياري جنيه.

كشف عن إهدار ملايين الجنيهات في إعادة بناء وتجهيز استراحة للسيسي في المعمورة بالإسكندرية.

أوضح أنه يتعاون مع الجيش المصري في تنفيذ المشروعات الإنشائية منذ 15 عاما.

من هو محمد علي؟