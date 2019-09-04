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سياسة|بريطانيا

جونسون يقترح إجراء انتخابات مبكرة ويقول إن بريكست حققت تقدماً كبيراً

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
4/9/2019

أكد رئيس مجلس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن الاستعدادات تسير بشكل جيد، لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً في جلسة مسائلة أمام مجلس العموم، أنه يريد تطبيق

أبرز تصريحات جونسون
  • اقترح جونسون، إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، قائلاً إن خروج بريطانيا، من الاتحاد الأوربي دون اتفاق ليس بالسوء الذي يصوره المعارضون.
  • ذكر جونسون أن الحكومة البريطانية حققت تقدما كبيراً في خطط الخروج من الاتحاد الأوربي.
  • أشار إلى عزم بلاده إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة سيحقق النمو في الأسواق البريطانية.
  • اتهم جونسون حزب العمال بمعاداة السامية، وجدد انتقاد مواقف رئيسه، جيرمي كوربن، الداعمة لطهران.
جونسون يفصل 21 نائبا من كتلة حزبه
  • كان جونسون قد قرر اليوم الأربعاء، فصل 21 نائباً من الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين، الذي يترأسه. 
  • من بين النواب المفصولين، وزيرا المالية السابقين، فيليب هاموند، وكين كلارك، ووزير العدل السابق ديفيد غاوكي، وحفيد ويستون تشيرشل، سير نيكولاس سواميس.
  • أبلغت إدارة الحزب، النواب الـ 21 قرار الفصل، عبر مكالمات هاتفية.
سياق القرار
  • قرار جونسون جاء على خلفية انحياز النواب المفصولين إلى أحزاب المعارضة، في تصويت جرى الثلاثاء، بمجلس العموم البريطاني.
  • كان النواب قد صوتوا بالموافقة على السماح للبرلمان بمناقشة مشروع قانون اقترحته الأحزاب، يمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوربي دون اتفاق.
  • صوّت مجلس العموم بأغلبية 328 صوتا مقابل 301  ، مما يعني أنه يمكنهم تقديم مشروع قانون يسعى إلى تأخير تاريخ الخروج.
  • عقب التصويت، سيسعى النواب إلى إقرار تشريع من شأنه أن يجبر جونسون على المطالبة بتمديد الخروج من الاتحاد الأوربي، المقرر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حسب هيئة الإذاعة البريطانية.
  • جونسون قال إن تصويت البرلمان لصالح مناقشة القانون "يعني أن البرلمان على شفا تدمير أي اتفاق قد نتوصل إليه".
  • أضاف جونسون أن حكومته ستطلب من البرلمان الأربعاء التصويت للسماح بإجراء انتخابات مبكرة.
مواجهة حاسمة
  • يتعين على جونسون الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 650 عضوًا، لتبكير موعد الانتخابات المقررة عام 2022.
  • يريد معارضو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، إلزام رئيس الوزراء بطلب تأجيل المغادرة لثلاثة أشهر، إذا لم يتمكن من الحصول على صفقة جديدة مع الاتحاد بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
الغارديان: خسارة جونسون مفيدة
  • ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن خسارة جونسون في البرلمان مفيدة، مضيفة أنه يسعى لتمزيق الحزب، وتقسيم البلاد لتحقيق مصالح شخصية، حسب وصفها.
  • اعتبرت الصحيفة، أن الهزيمة مهمة للحزب أكثر من جونسون؛ حيث سيتم استبعاد المتمردين وحرمانهم من الترشح مرة ثانية في الانتخابات المقبلة.
  • أضافت الغارديان أن جونسون تبنى خطاباً يشبه ردود الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، من خلال استفزاز المعارضة وتقوية قاعدة أنصاره.
المصدر : وكالات
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