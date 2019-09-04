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سياسة|بريطانيا

جونسون يتجه لانتخابات مبكرة بعد خسارة تصويت هام بشأن بريكست

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
3/9/2019

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته ستطلب من البرلمان الأربعاء التصويت للسماح بإجراء انتخابات مبكرة.

التفاصيل:
  • إعلان جونسون جاء بعد أن صوّت البرلمان البريطاني بالموافقة على السماح للبرلمان بمناقشة مشروع قانون اقترحته الأحزاب يمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوربي دون اتفاق، في ضربة موجهة إلى جونسون.
  • من المقرر أن يناقش أعضاء المجلس مشروع القانون الأربعاء.
  • جونسون قال إن تصويت البرلمان لصالح مناقشة القانون "يعني أن البرلمان على شفا تدمير أي اتفاق قد نتوصل إليه".
  • جونسون دافع عن قراره بشأن الانتخابات المبكرة قائلا "لا أريد إجراء انتخابات، لكن إذا صوت أعضاء البرلمان غدًا لإجبارنا على تأخير لا طائل منه لبريكست، فستكون هذه هي الطريقة الوحيدة لتسوية ذلك الأمر ".
  • خلال جلسة للبرلمان صباح الثلاثاء، قال جونسون إنه لن يوافق على طلب المعارضة وبعض أعضاء حزبه تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي "تحت أي ظرف كان".
  • جونسون قال إن طلب التأجيل إلى ما بعد الموعد المقرر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل هو بمثابة "استسلام ورفع للراية البيضاء".
  • الجلسة الصباحية شهدت انشقاق نائب من حزب المحافظين إلى المعارضة مما أفقد الحكومة غالبيتها البرلمانية.
  • خسارة الحكومة أغلبيتها البرلمانية لا يعني سقوطها تلقائيا، إذ لابد أن تخسر اقتراعا على الثقة في مذكرة تصويت رسمية.
المصدر : وكالات
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