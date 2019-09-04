انتقادات لمايك بينس بعد إقامته في منتجع مملوك لترمب في أيرلندا

واجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس انتقادات من الديمقراطيين ومنظمات مراقبة أمريكية بعد إقامته في أحد العقارات المملوكة للرئيس دونالد ترمب في أيرلندا.

اتهامات بالفساد

خلال زيارته لأيرلندا أقام بنس في منتجع مملوك لترمب يضم ملعبا للغولف في قرية دونبيغ.

وجه الديمقراطيون ومنظمات مراقبة الحكومة انتقادات لبنس لإقامته في الفندق المملوك لترمب.

يقول المنتقدون إن إقامة مسؤولي الإدارة الأمريكية في الفنادق المملوكة لترمب تعني حصول الرئيس الأمريكي على ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب عبر تكاليف الإقامة الباهظة والدعاية التي تحصل عليها فنادقه.

النائب الديمقراطي تيد ليو اتهم بنس بـ"توجيه أموال دافعي الضرائب للرئيس الأمريكي عبر الإقامة في منتجع ترمب" واصفا هذه الخطوة بأنها "فاسدة للغاية".

اللجنة الوطنية الديموقراطية قالت في تغريدة "أموال ضرائبكم تجعل عائلة ترمب أكثر ثراء".

اللجنة استشهدت أيضا بزيارات ترمب المتكررة إلى ناديه للغولف في ولاية فرجينيا خلال عطلات نهاية الأسبوع.

بنس يدافع