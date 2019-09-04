العفو الدولية تحث السعودية على الكشف عن مصير قطريين اثنين

قالت منظمة العفو الدولية في رسالة نشرتها إنها دعت السعودية للكشف عن مصير قطريين اثنين، أب وابنه، تردد أنهما اختفيا خلال زيارة للمملكة الشهر الماضي.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قالت في أغسطس/ آب الماضي، إن علي ناصر علي جار الله (70 عاما) وابنه عبد الهادي على ناصر علي (17 عاما) اختفيا "قسرا" في المنطقة الشرقية بالسعودية بعد أن دخلا بتصريح لزيارة عائلية.
التفاصيل
- العفو الدولية قالت في الرسالة الموجهة للعاهل السعودي الملك سلمان إنه إذا كان الاثنان معتقلين فيجب على الرياض أن تكشف السبب وتطلق سراحهما ما لم يتم توجيه اتهام لهما على الفور بارتكاب مخالفة.
- دعت المنظمة السلطات السعودية إلى ضمان حصول جار الله على رعاية طبية وقالت إنه يعاني من داء السكري ومشاكل في القلب والكلى.
- كان الرجلان في طريقهما لرؤية قريب لهما في مدينة الدمام الشرقية وقالت منظمة العفو إن آخر اتصال لهما بأسرتهما كان في 18 أغسطس/ آب الماضي.
- لم يرد مركز التواصل الدولي في السعودية على طلب من "رويترز" للتعليق.
- قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إنها لم تتلق شيئا عن مصير الرجلين.
خلفيات
- في يوليو/ تموز الماضي، أطلقت السعودية سراح مواطن قطري ألقي القبض عليه في اليمن بزعم الاشتباه في عمله لحساب حركة الحوثي التي يحاربها تحالف عسكري بقيادة السعودية منذ أكثر من أربع سنوات.
- تقول اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر إن مواطنا قطريا آخر اسمه عبد العزيز سعيد عبد الله محتجز في المملكة منذ يوليو/ تموز 2018.
- فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر منتصف عام 2017.
- منذ ذلك الحين يمنع القطريون من دخول المملكة ماعدا الظروف الاستثنائية مثل الزيارات العائلية.