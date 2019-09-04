البث الحي
سياسة

البنتاغون يخصص 3.6 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

الرئيس الأمريكي يعرض تصميما نموذجيا ل"جدار المكسيك" 11 يناير
الرئيس الأمريكي يعرض تصميما نموذجيا ل"جدار المكسيك" 11 يناير
4/9/2019

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء أنها خصصت مبلغ 3.6 مليارات دولار لتمويل بناء جدار بطول 280 كيلومترًا على الحدود مع المكسيك، وذلك بناء على طلب الرئيس دونالد ترمب.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، رسالة بعثها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بأن وزارته ستحول هذا المبلغ من أموال مشروعات الإنشاءات العسكرية إلى عدة مشروعات ترتبط ببناء الجدار المثير للجدل.

المتحدث باسم البنتاغون:
  • بهدف تأمين هذه الأموال، قرر البنتاغون تأجيل 127 مشروعًا لبناء وتحديث مبان عسكرية في داخل الولايات المتحدة وخارجها، كانت الأموال قد رصدت لها في ميزانية العام 2019.
  • وزير الدفاع قرر أن هذه المشروعات الإنشائية ضرورية لدعم عمل القوات المسلحة فيما يتصل بالطوارئ الوطنية.
  • إسبر: هذه المشروعات ستردع الدخول غير القانوني، وستحد من طلب وزارة الدفاع لنشر أفراد وأصول عند مواقع الإنشاءات، والسماح بإعادة نشر أفراد وزارة الدفاع وأصولها في مناطق أخرى.
جزء من الجدار الحدودي بين أمريكا والمكسيك (رويترز)
 المسؤول عن شؤون الأمن الداخلي في البنتاغون:
  • الطول الإجمالي للجدار هو 175 ميلًا.
  • الأمر ينطوي على تدعيم أقسام من جدار حدودي قائم أصلًا وبناء أقسام أخرى جديدة.
مدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية:
  • تنفيذ هذا المشروع سيقلل من عدد العسكريين المنتشرين على الحدود مع المكسيك بأمر من ترمب لوقف الهجرة غير الشرعية من أمريكا اللاتينية.

ولم يعلن البنتاغون عن مشاريع البناء العسكرية التي تقرر تأجيلها، مشيرًا إلى أنه يريد أولاً إبلاغ أعضاء الكونغرس المنتخبين عن الولايات المعنية بهذه المشاريع.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، إن الكونغرس سيرفض بشدة أي تمويلات لإنشاءات جديدة للجدار.

خلفيات
  • كان ترمب الذي أبدى رغبته في بناء جدار حدودي على الحدود مع المكسيك، أعلن حالة طوارئ وطنية في 15 فبراير/شباط، قائلا إن ذلك مهم بسبب انتشار الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر عند الحدود الجنوبية.
  • بسبب الجدار، شهدت أمريكا نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يوما، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترمب على تضمين إنشاء الجدار ورفض الديمقراطيين لذلك.
  • الجدار يعد من أبرز وعود ترامب لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أن من شأنه الحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف

مصر ترد على الانتقادات الدولية بعد اعتقالها ناشطين حقوقيين

وزير الخارجية المصري سامح شكري (وكالة الأناضول)

الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مطربا إسرائيليا في دبي (صور)

محمد رمضان (وسط) مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام (يسار)

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون (رويترز)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)