الأكراد يواصلون الانسحاب من حدود تركيا ويعتبرون المنطقة الآمنة خطوة جيدة

تواصل وحدات حماية الشعب الكردية، انسحابها من الحدود الشمالية لسوريا، تنفيذا للاتفاق الأمريكي التركي حول إنشاء "منطقة آمنة"، في خطوة وصفها مسؤولون أكراد بالجيدة.

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المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، قال إن القوات الكردية، قامت أمس الثلاثاء، بدورية بالقرب من بلدة حدودية مع تركيا، لاختيار التحصينات التي ستتم إزالتها من مناطق جديدة.

كانت الإدارة الذاتية، قد أعلنت في 22أغسطس/آب الماضي، إزالة تحصينات لها بالقرب من منطقتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين.

الصحفي برنارد سميث الموجود بالقرب من الحدود التركية السورية، أكد أن أنقرة تراقب انسحاب وحدات حماية الشعب منذ أيام، مشيرا إلى تقدم بطيء في العملية.

تحدث سميث عن تخوف بعض الأكراد، شمال شرق سوريا، من الانسحاب بشأن سلامتهم، بعدما صدت القوات الكردية هجمات عديدة لتنظيم الدولة بالمنطقة.

نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول كردي قوله، إن الهدوء لا يمكن أن يسود في المنطقة، إلا إذا أبعدت تركيا قواتها.

الأكراد يطالبون بتعزيزات أمريكية

الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، قالت لأسوشيتد برس، أمس الثلاثاء، إن التفاهم الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن الشهر الماضي، وبدأ بالتنسيق مع الأكراد خطوة جيدة لتبديد المخاوف الأمنية.

إلهام: نسعى لإيجاد طريقة للحوار، والبدء في تنفيذ هذه الخطة، يعبر عن استعدادنا وجديتنا لتعزيز الأمن.

المسؤولة الكردية، ذكرت أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة للمزيد من القوات الأمريكية، لإتمام المنطقة الآمنة، ولكن ليس من الواضح ما الذي ستقرره واشنطن حيال ذلك.

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية

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