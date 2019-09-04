إيران متشائمة بشأن قدرة أوربا على إنقاذ الاتفاق النووي

صعد المسؤولون الإيرانيون الضغوط على الدول الأوربية قبيل الموعد النهائي الذي أعلنته طهران للتوصل إلى حل لإنقاذ الاتفاق النووي وتمكينها من بيع نفطها في الخارج بعد العقوبات الأمريكية.

وأعرب كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني ونائب وزير الخارجية عباس أراغشي اليوم الأربعاء عن شكوكهما في أن أوربا ستنجح في إنقاذ الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

تصريحات روحاني:

بعد انتهاء المهلة يوم الجمعة، واتخاذ إيران الخطوة التالية، سيتم الالتزام بموعد نهائي آخر مدته شهران إلى أوربا بهدف استئناف المحادثات.

إنهم يعرفون ما نريد، ونحن نعرف ما يريدون.

هدد بتسريع الأنشطة النووية إذا فشلت أوربا في توفير حل لإنقاذ الاتفاق.

الخطوة الثالثة التي ستقوم بها إيران للابتعاد عن الاتفاق النووي ستكون "الخطوة الأكثر أهمية".

أرى أنه من غير المرجح التوصل إلى نتيجة مع أوربا اليوم أو غدا.

تصريحات أراغشي:

وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية نقلت عن أراغشي قوله: "من غير المحتمل أن تتخذ الدول الأوربية خطوة فعالة" قبل الموعد النهائي.

أكد أراغشي أن فكرة وجود خط ائتماني تدريجي لشراء النفط الإيراني قد طرحت ضمن الجهود الدبلوماسية.

أراغشي قال إن أوربا بحاجة إلى تعويض إيران "بمبلغ 15 مليار دولار على مدى أربعة أشهر… بعد ذلك ستكون إيران مستعدة للمحادثات".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

جهود فرنسية وضغوط أمريكية: