البث الحي
سياسة

إيران متشائمة بشأن قدرة أوربا على إنقاذ الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
4/9/2019

صعد المسؤولون الإيرانيون الضغوط على الدول الأوربية قبيل الموعد النهائي الذي أعلنته طهران للتوصل إلى حل لإنقاذ الاتفاق النووي وتمكينها من بيع نفطها في الخارج بعد العقوبات الأمريكية.

وأعرب كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني ونائب وزير الخارجية عباس أراغشي اليوم الأربعاء عن شكوكهما في أن أوربا ستنجح في إنقاذ الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

تصريحات روحاني:
  • بعد انتهاء المهلة يوم الجمعة، واتخاذ إيران الخطوة التالية، سيتم الالتزام بموعد نهائي آخر مدته شهران إلى أوربا بهدف استئناف المحادثات.
  • إنهم يعرفون ما نريد، ونحن نعرف ما يريدون.
  • هدد بتسريع الأنشطة النووية إذا فشلت أوربا في توفير حل لإنقاذ الاتفاق.
  • الخطوة الثالثة التي ستقوم بها إيران للابتعاد عن الاتفاق النووي ستكون "الخطوة الأكثر أهمية". 
  • أرى أنه من غير المرجح التوصل إلى نتيجة مع أوربا اليوم أو غدا.
تصريحات أراغشي:
  • وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية نقلت عن أراغشي قوله: "من غير المحتمل أن تتخذ الدول الأوربية خطوة فعالة" قبل الموعد النهائي.
  • أكد أراغشي أن فكرة وجود خط ائتماني تدريجي لشراء النفط الإيراني قد طرحت ضمن الجهود الدبلوماسية. 
  • أراغشي قال إن أوربا بحاجة إلى تعويض إيران "بمبلغ 15 مليار دولار على مدى أربعة أشهر… بعد ذلك ستكون إيران مستعدة للمحادثات".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
جهود فرنسية وضغوط أمريكية:
  • يقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات تسعى لتقليل الضغوط على إيران وتخفيف حدة التوترات.
  • هذا الأسبوع سافر وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى موسكو بينما ذهب أراغشي إلى باريس ودول أوربية أخرى للضغط من أجل التوصل إلى حل.
  • لكن يبدو أن هذه الجهود لم تسفر عن الكثير.
  • أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز ومعهد بحثيين إيرانيين قائلة إنها تُستخدم لتطوير برنامج طهران للصواريخ الباليستية.
  • وزارة الخزانة الأمريكية قالت في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية.
  • الوزارة أضافت أن الوكالة والمركز يعملان مع منظمة خاضعة للعقوبات معنية بإنتاج الوقود السائل للصواريخ الباليستية.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف

مصر ترد على الانتقادات الدولية بعد اعتقالها ناشطين حقوقيين

وزير الخارجية المصري سامح شكري (وكالة الأناضول)

الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مطربا إسرائيليا في دبي (صور)

محمد رمضان (وسط) مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام (يسار)

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون (رويترز)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)