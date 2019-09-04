إسرائيل تعلن كشف مصنع صواريخ لحزب الله.. ونتنياهو يشكر الإمارات والبحرين

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه كشف موقعا لصنع الصواريخ تابعا لحزب الله اللبناني في منطقة سهل البقاع، بعد يومين على تبادل لإطلاق النار على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأكدت إسرائيل أنها ستتصدى لأي مساع من حزب الله لتحديث ترسانته الصاروخية، بينما تعهد حزب الله بالرد على أي تهديد إسرائيلي للأراضي اللبنانية.

في الوقت نفسه وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر لوزيري خارجية الإمارات والبحرين على تصريحاتهما الداعمة لإسرائيل ضد حزب الله.

جيش الدفاع كشف منشأة أخرى في لبنان تصنع الصواريخ الدقيقة التي توجه مباشرة إلى ضواحي حيفا. أوعزت لجيش الدفاع بمنع أعدائنا من التسلح بصواريخ دقيقة ونعمل دون هوادة. pic.twitter.com/qImRS3jXSt — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 3, 2019

بيان الجيش الإسرائيلي

المنشآت التي كشف عنها الجيش الاسرائيلي أقيمت لتصنيع وتطوير صواريخ دقيقة التوجيه.

قامت إيران مع حزب الله بإنشاء هذا الموقع قبل سنوات.

الموقع يضم عدة مجمعات بهدف إنتاج المحركات والرؤوس الحربية.

تخوفًا من القصف قام حزب الله بنقل معدات مهمة من هذا المجمع إلى مواقع مدنية في بيروت.

إيران تقوم بتزويد المنشآت بالآلات الخاصة وتنشر تعليمات للعاملين في إنتاجها وتتابع وتراقب العمليات في الموقع بشكل دائم.

البيان أرفق بصور مأخوذة من أقمار اصطناعية يفترض أن تكون للموقع المزعوم.

نتنياهو علق خلال لقاء انتخابي له بالقول: هذه الصواريخ يمكن توجيهها مباشرة إلى شمال إسرائيل.

نتنياهو: أوعزت إلى الأجهزة الأمنية بمنع الأعداء من التسلح بصواريخ دقيقة. إسرائيل تعمل بلا هوادة ضد هذا التهديد.

الكشف عن إقامة منشأة صواريخ دقيقة لحزب الله في لبنان pic.twitter.com/V5llEnbNba — مكان الأخبار (@News_Makan) September 3, 2019

نتنياهو يشكر دولتين عربيتين

رحب نتنياهو بتصريحات وزيري الخارجية البحريني والإماراتي ضد حزب الله وشكرهما على الوقوف بجانب إسرائيل.

نتنياهو قال في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية أمس: الوزيران أدانا قلة حيلة الدولة اللبنانية التي تسمح لتنظيم حزب الله بالعمل من أراضيها ضد إسرائيل. ذلك يُظهر تحولًا جوهريًا في الشرق الأوسط؛ لقد أدرك العالم العربي أيضًا أن "العدوان" الإيراني لا يهدد إسرائيل وحدها بل المنطقة بأسرها.

نتنياهو شكر كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو "اللذين أخرجا البنك الذي يزود حزب الله بمعظم أمواله، وأدرجاه في لائحة العقوبات؛ هذا شيء مهم جدًا"، وفق تعبيره.

رئيس الوزراء نتنياهو: أرحب بتصريحات وزيري الخارجية البحريني والإماراتي ضد العدوان الذي شنه حزب الله. إنهما أدانا عجز الحكومة اللبنانية التي تسمح لتنظيم حزب الله الإرهابي بالعمل من أراضيها ضد إسرائيل.. العالم العربي يدرك بأن العدوان الإيراني يهدد ليس إسرائيل فحسب بل المنطقة بأسرها pic.twitter.com/sJ6jIjxK2p — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 3, 2019

موجة من التوتر