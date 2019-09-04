أمريكا تفرض مزيدا من العقوبات ضد إيران وتؤكد لا إعفاءات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد قالت إن الحرس الثوري الإيراني استخدمها لتهريب النفط الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات تشمل 16 كيانا وإحدى عشرة سفينة وعشرة أفراد.
أبرز ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية:
- من بين الأفراد المستهدفين وزير النفط الايراني الاسبق رستم قاسمي وابنه.
- قاسمي هو من يدير الشبكة كما يتولى حاليا "منصبا كبيرا في فيلق القدس".
- الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية أدريان داريا التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو/ تموز.
- فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وجماعة حزب الله اللبنانية حققا مكاسب مالية من خلال نقل النفط والمنتجات البترولية الإيرانية إلى سوريا في الأغلب.
- قيمة إمدادات النفط الإيرانية إلى سوريا خلال فصل الربيع فقط بلغت أكثر من 750 مليون دولار.
استهداف الحرس الثوري:
- الخارجية الأمريكية أعلنت رصد مكافآت مالية تصل إلى 15 مليون دولار لأي شخص يقدم معلومات تساعد في استهداف "العمليات المالية للحرس الثوري وفيلق القدس".
- مسؤول في الإدارة الأمريكية قال إنها "المرة الأولى التي تعرض فيها الولايات المتحدة مكافأة مقابل معلومات في إطار استهداف عمليات مالية لكيان حكومي".
- بموجب العقوبات، جمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أي أصول للكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة وحظر على أي مواطن أمريكي أو شركة أمريكية التعامل معها بشكل عام.
- وزير الخزانة ستيفن منوتشين قال في البيان إن "إيران تواصل استفزازاتها لزعزعة استقرار المنطقة والعالم".
- منوشين أضاف أن العقوبات الجديدة "ضد هذه الشبكة الواسعة، توضح بما لا يدع مجالا للشك أن من يشتري النفط الإيراني يدعم بشكل مباشر فيلق القدس ذراع التشدد والإرهاب التابعة للحرس الثوري الإيراني".
المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك قال إن بلاده لن تقدم أي إعفاءات من العقوبات ضمن مقترح فرنسي بتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران.
أبرز تصريحات هوك:
- فرضنا اليوم عقوبات. وهناك المزيد من العقوبات في الطريق.
- لن نفكر في منح أي استثناءات أو إعفاءات (من العقوبات).
- لدى سؤاله عما إذا كانت واشنطن مستعدة للنظر في امكان اعطاء ضوء أخضر للمسار الفرنسي، تهرب من السؤال قائلًا إنه لم يتسلم بعد اقتراحًا "ملموسا".
- هوك قال إن "الرئيس (دونالد ترمب) يريد فعلا رؤية حل دبلوماسي لكل ذلك".
الخطوة الثالثة
- عقب إعلان واشنطن فرض العقوبات الجديدة، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة نقلها التلفزيون إن بلاده ستبدأ الجمعة في تطوير أجهزة الطرد المركزي.
- روحاني: سنتخذ كافة الخطوات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية… خطوتنا الثالثة (في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015) تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي. سنتخذ هذه الخطوة يوم الجمعة.
- إعلان روحاني بدء المرحلة الثالثة يأتي عقب إعلانها تقليص التزاماتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015 كمرحلة أولى، قبل أن ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يحظره الاتفاق.
- يحاول الاوربيون الذين وقعوا الاتفاق بقيادة فرنسا منح إيران خطا ائتمانيا بنحو 15 مليار دولار مقابل عودتها الى الوفاء بالتزاماتها النووية.
- مساء الثلاثاء، فرضت واشنطن عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركزي بحث إيرانيين للفضاء، قائلة إنها تُستخدم لتطوير برنامج طهران للصواريخ الباليستية.
- منذ انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق الدولي مع إيران العام الماضي، فرضت واشنطن عقوبات مشددة على طهران لمنعها من بيع النفط مما دفع الأخيرة إلى تقليص التزاماتها بحسب الاتفاق.