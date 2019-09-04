أمريكا تفرض مزيدا من العقوبات ضد إيران وتؤكد لا إعفاءات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد قالت إن الحرس الثوري الإيراني استخدمها لتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات تشمل 16 كيانا وإحدى عشرة سفينة وعشرة أفراد.

أبرز ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية:

من بين الأفراد المستهدفين وزير النفط الايراني الاسبق رستم قاسمي وابنه.

قاسمي هو من يدير الشبكة كما يتولى حاليا "منصبا كبيرا في فيلق القدس".

الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية أدريان داريا التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو/ تموز.

فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وجماعة حزب الله اللبنانية حققا مكاسب مالية من خلال نقل النفط والمنتجات البترولية الإيرانية إلى سوريا في الأغلب.

قيمة إمدادات النفط الإيرانية إلى سوريا خلال فصل الربيع فقط بلغت أكثر من 750 مليون دولار.

Treasury designates vast Iranian petroleum shipping network that supports the IRGC-QF and moved hundreds of millions of dollars to the Assad regime and Hizballah https://t.co/gJoJuoXxU5 — Treasury Department (@USTreasury) September 4, 2019

استهداف الحرس الثوري:

الخارجية الأمريكية أعلنت رصد مكافآت مالية تصل إلى 15 مليون دولار لأي شخص يقدم معلومات تساعد في استهداف "العمليات المالية للحرس الثوري وفيلق القدس".

مسؤول في الإدارة الأمريكية قال إنها "المرة الأولى التي تعرض فيها الولايات المتحدة مكافأة مقابل معلومات في إطار استهداف عمليات مالية لكيان حكومي".

بموجب العقوبات، جمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أي أصول للكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة وحظر على أي مواطن أمريكي أو شركة أمريكية التعامل معها بشكل عام.

وزير الخزانة ستيفن منوتشين قال في البيان إن "إيران تواصل استفزازاتها لزعزعة استقرار المنطقة والعالم".

منوشين أضاف أن العقوبات الجديدة "ضد هذه الشبكة الواسعة، توضح بما لا يدع مجالا للشك أن من يشتري النفط الإيراني يدعم بشكل مباشر فيلق القدس ذراع التشدد والإرهاب التابعة للحرس الثوري الإيراني".

المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك قال إن بلاده لن تقدم أي إعفاءات من العقوبات ضمن مقترح فرنسي بتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران.

أبرز تصريحات هوك:

فرضنا اليوم عقوبات. وهناك المزيد من العقوبات في الطريق.

لن نفكر في منح أي استثناءات أو إعفاءات (من العقوبات).

لدى سؤاله عما إذا كانت واشنطن مستعدة للنظر في امكان اعطاء ضوء أخضر للمسار الفرنسي، تهرب من السؤال قائلًا إنه لم يتسلم بعد اقتراحًا "ملموسا".

هوك قال إن "الرئيس (دونالد ترمب) يريد فعلا رؤية حل دبلوماسي لكل ذلك".

الخطوة الثالثة