أمريكا تفرض عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز ومعهد بحثيين إيرانيين قائلة إنها تُستخدم لتطوير برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

For the 1st time, the US has sanctioned Iran’s civilian space agency, which develops the same space launch vehicle technology used in ballistic missiles. We call on our allies to join us in deterring the world’s top sponsor of terrorism from growing its ballistic missile program.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 3, 2019