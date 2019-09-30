يهود مصر يحتفلون برأس السنة العبرية بحضور إسرائيليين (صور)

احتفلت الطائفة اليهودية في مصر برأس السنة العبرية أمس الأحد، وذلك في كنيس "بوابة السماء" بوسط القاهرة، بحضور دبلوماسيين إسرائيليين وأجانب.
إحتفل اليهود المتواجدون في مصر، بحضور دبلوماسيين وضيوف أجانب، بعيد رأس السنة العبرية في كنيس بوابة السماء بالقاهرة، وحضر الاحتفال ليفنا زامير الإسرائيلية وهي واحدة من اليهود المصريين التي تعتز بمصريتها حتى الان، وتظهر في الصورة مع رئيسة الطائفة اليهودية بمصر.
JCC Cairo 📸 pic.twitter.com/XdFpWf7j6o
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 30, 2019
Shana Tovah
— عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 29, 2019
مثلما نحن نعايدكم ونهنئكم بمناسبة حلول أعيادكم تستطيعون أنتم أن تعايدونا وتهنئونا فهذا هو جزء من الأخلاق الإنسانية.
التحية كل التحية وجزيل الشكر لكل أولئك الذين هنأونا بمناسبة حلول رأس السنة العبرية 5780. كل عام وانتم أيضا بألف خير.
— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 30, 2019
العرب زعلانين من معايدة اليهود بعيد #رأس_السنة_العبرية…لا أفهم شو المشكلة مع معايدة من أتى بالعبقرية والانجازات العلمية التي تستخدمونها في بيوتكم وحياتكم اليومية؟ المعايدة ليست خيانة بل موقف إنساني ولكن أصحاب الغدر والشعبية الزائفة يبحثون دائمًا عن أسباب للتهجم على الجميع https://t.co/2OWsDqSUb4
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 30, 2019