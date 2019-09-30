يهود مصر يحتفلون برأس السنة العبرية بحضور إسرائيليين (صور)

احتفلت الطائفة اليهودية في مصر برأس السنة العبرية أمس الأحد، وذلك في كنيس "بوابة السماء" بوسط القاهرة، بحضور دبلوماسيين إسرائيليين وأجانب.

تفاصيل الاحتفال

حضر الاحتفال قرابة 50 شخصا غالبيتهم من الإسرائيليين والدبلوماسيين الأجانب، بينما غاب المسؤولون المصريون.

حضر الاحتفال ليفنا زامير، رئيسة الكونغرس اليهودي المصري، الإسرائيلية الجنسية.

أحاطت قوات أمن مكثفة بمكان الاحتفال، ودققت عناصر الشرطة في هويات كل من يعبرون قرب المعبد.

إحتفل اليهود المتواجدون في مصر، بحضور دبلوماسيين وضيوف أجانب، بعيد رأس السنة العبرية في كنيس بوابة السماء بالقاهرة، وحضر الاحتفال ليفنا زامير الإسرائيلية وهي واحدة من اليهود المصريين التي تعتز بمصريتها حتى الان، وتظهر في الصورة مع رئيسة الطائفة اليهودية بمصر.

JCC Cairo 📸 pic.twitter.com/XdFpWf7j6o — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 30, 2019

تهنئة الإمارات

هنأ وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، الإسرائيليين ويهود العالم بمناسبة عيد رأس السنة العبرية، وذلك عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر قال فيها: "Shana Tovah"، وهي كلمة تعني بالعبرية "سنة سعيدة".

Shana Tovah — عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 29, 2019

أغضبت تهنئة بن زايد للإسرائيليين، سياسيين ونشطاء عرب خاصة وأن تهنئته جاءت في وقت اقتحم فيه المتطرفون الإسرائيليون المسجد الأقصى صباح رأس السنة العبرية.

أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه يجب على العرب والمسلمين تهنئة الإسرائيليين "مثلما نحن نعايدكم ونهنئكم بمناسبة حلول أعيادكم".

مثلما نحن نعايدكم ونهنئكم بمناسبة حلول أعيادكم تستطيعون أنتم أن تعايدونا وتهنئونا فهذا هو جزء من الأخلاق الإنسانية. التحية كل التحية وجزيل الشكر لكل أولئك الذين هنأونا بمناسبة حلول رأس السنة العبرية 5780. كل عام وانتم أيضا بألف خير. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 30, 2019

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انتقد الغضب العربي من معايدة بعض المسؤولين العرب لليهود بعيد رأس السنة العبرية، قائلا: "المعايدة ليست خيانة بل موقف إنساني".

العرب زعلانين من معايدة اليهود بعيد #رأس_السنة_العبرية…لا أفهم شو المشكلة مع معايدة من أتى بالعبقرية والانجازات العلمية التي تستخدمونها في بيوتكم وحياتكم اليومية؟ المعايدة ليست خيانة بل موقف إنساني ولكن أصحاب الغدر والشعبية الزائفة يبحثون دائمًا عن أسباب للتهجم على الجميع https://t.co/2OWsDqSUb4 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 30, 2019

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