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سياسة

يهود مصر يحتفلون برأس السنة العبرية بحضور إسرائيليين (صور)

جانب من احتفال اليهود المتواجدين في مصر بعيد رأس السنة العبرية بحضور دبلوماسيين وضيوف أجانب
جانب من احتفال اليهود المتواجدين في مصر بعيد رأس السنة العبرية بحضور دبلوماسيين وضيوف أجانب
30/9/2019

احتفلت الطائفة اليهودية في مصر برأس السنة العبرية أمس الأحد، وذلك في كنيس "بوابة السماء" بوسط القاهرة، بحضور دبلوماسيين إسرائيليين وأجانب.

تفاصيل الاحتفال
  • حضر الاحتفال قرابة 50 شخصا غالبيتهم من الإسرائيليين والدبلوماسيين الأجانب، بينما غاب المسؤولون المصريون.
  • حضر الاحتفال ليفنا زامير، رئيسة الكونغرس اليهودي المصري، الإسرائيلية الجنسية.
  • أحاطت قوات أمن مكثفة بمكان الاحتفال، ودققت عناصر الشرطة في هويات كل من يعبرون قرب المعبد.

تهنئة الإمارات 
  • هنأ وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، الإسرائيليين ويهود العالم بمناسبة عيد رأس السنة العبرية، وذلك عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر قال فيها: "Shana Tovah"، وهي كلمة تعني بالعبرية "سنة سعيدة".

  • أغضبت تهنئة بن زايد للإسرائيليين، سياسيين ونشطاء عرب خاصة وأن تهنئته جاءت في وقت اقتحم فيه المتطرفون الإسرائيليون المسجد الأقصى صباح رأس السنة العبرية.
  • أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه يجب على العرب والمسلمين تهنئة الإسرائيليين "مثلما نحن نعايدكم ونهنئكم بمناسبة حلول أعيادكم".

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انتقد الغضب العربي من معايدة بعض المسؤولين العرب لليهود بعيد رأس السنة العبرية، قائلا: "المعايدة ليست خيانة بل موقف إنساني".

خلفيات
  • في يوليو/تموز الماضي تقلص عدد يهود مصر إلى 5 سيدات فقط من العجائز بعضهن في دور المسنين، عقب وفاة مارسيل سيمون، عميدة يهود مصر وأرملة شحاتة هارون السياسي اليساري اليهودي، ووالدة ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بالقاهرة.
  • تدير رئيسة الطائفة ماجدة هارون ممتلكات يهودية في مصر تقدر بـ 12 معبدا و4 مقابر و5 مدارس بلا طلاب في كافة أنحاء مصر، أشهرها المعبد اليهودي الرئيسي بشارع عدلي بوسط القاهرة، والعديد من الآثار التراثية.
  • وفقا لإحصائيات رسمية مصرية كان عدد يهود مصر عام 2009 قرابة 500 يهودي، غالبيتهم من البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية أو الخبراء الزراعيين ورجال الأعمال اليهود أو المصريين اليهود الذين هاجروا من مصر ثم عادوا للعمل.
  • كان تعداد الطائفة اليهودية بمصر في بداية القرن العشرين وفقًا للتقديرات شبه الرسمية 100 ألف يهودي، ثم 80 ألفا عام 1947، هاجر أغلبهم عقب الحروب العربية الإسرائيلية.
  • تتولى جمعية "قطرة اللبن" مسؤولية الحفاظ على تاريخ اليهود في مصر، خصوصاً بعد تراجع عددهم، وترعى نحو 12 معبدًا يهوديًا في القاهرة والإسكندرية أغلبها أغلق لعدم وجود أشخاص تقصدها للصلاة، وترأس الجمعية ماجدة هارون رئيسة الطائفة.
  • أعلنت مصر تبرعها بـمليوني دولار العام الماضي لترميم أشهر معبد يهودي بمصر هو "إلياهو هنابى" (إلياهو النبي) بشارع النبي دانيال بالإسكندرية بعد انهيار جزئي بداخله بسبب تأثره بمياه الأمطار.
المصدر : الجزيرة مباشر
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