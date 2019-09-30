كارين عطية: دعوا العالم يسمع آخر كلمات جمال خاشقجي

دعت الصحفية كارين عطية، مسؤولة صفحة الرأي العالمية بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إلى الكشف عن التسجيل الصوتي لآخر كلمات الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل مقتله كي يسمعها العالم.

دعوة كارين عطية جاءت في مقال لها بصحيفة واشنطن بوست مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

أبرز ما جاء في مقال كارين عطية:

تقريبا في كل مرة كنت أنتهي فيها من تحرير مقال كتبه جمال خاشقجي لقسم الآراء العالمية في واشنطن بوست كان يطرح السؤال نفسه: "رائع. انتهينا من هذا. هل تريدين مني ترجمة هذا (المقال) إلى اللغة العربية؟"

في السنة التي تلت اغتياله الوحشي، ووسط الألم والحزن والغضب، أجد نفسي أفكر قليلا في الترجمة والفهم الثقافي والمعرفة. إذا كان هناك شيء كان جمال شغوفا به، ومتلهفا لتحقيقه، فهو أن يسمعه ويقرأ له ويفهمه السعوديون أولا، ثم القراء من جميع أنحاء العالم العربي في نهاية المطاف.

قبل أسابيع قليلة كشف مسؤولو المخابرات التركية المزيد من التفاصيل عن كلمات جمال الأخيرة، وهو ما نشرته صحيفة "ديلي صباح" حيث قال لقاتليه: "لا تبقوا فمي مغلقا. أنا أعاني من الربو، لا تفعل ذلك. سوف تخنقني".

كان الكشف عن تفاصيل مقتل جمال بشكل تدريجي طوال عام مؤلما. لكن شيئا واحدا من شأن الكشف عنه أن يكرم علاقة جمال بلغته الأم ويخدم قضية العدالة.

ينبغي على السلطات التركية الكشف عن التسجيل الصوتي لكلمات جمال الأخيرة باللغة العربية.

ينبغي أن يسمع السعوديون صوته ولهجته السعودية المميزة، كما ينبغي أن يسمعوا أصوات قتلة جمال.

لا يسعني إلا اعتقاد أن جمال كان يريد احترام رغبته في أن يُسمع باللغة العربية حتى النهاية، حتى نتمكن من سماع ندائه الأخير من دون تغيير ولا تعديل.

حتى عند الموت، يستحق جمال أن يُسمع. وأصدقاؤه وعائلته ومواطنو بلده يستحقون أن تتاح لهم الفرصة لمعرفة الحقيقة.

لامبالاة أمريكية: