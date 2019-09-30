شاهد: جماهير جزائرية تهتف "السيسي عدو الله"

تعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لهتافات غاضبة من جماهير جزائرية في المدرجات أمس، الأحد، في العاصمة الجزائرية.

جاء ذلك خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري وضيفه بيراميدز المصري في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

التفاصيل

في الدقيقة 78 من المباراة هتفت الجماهير قائلة "لا إله إلا الله. محمد رسول الله. السيسي عدو الله".

جاءت الهتافات بعد حرمان الفريق الجزائري من ركلتي جزاء، ما تسبب في إقصائه وخروجه من المسابقة، إثر خسارته بهدف لصفر على ملعبه، بعد تعادله (1 – 1) في لقاء الذهاب الذي جرى في مصر قبل أسبوعين.

"السيسي عدو الله".. هتاف الجماهير بالدقيقة 78 بلقاء فريقي شباب بلوزداد الجزائري وبيراميدز المصري ضمن مباريات الكونفدرالية الأفريقية أمس بالعاصمة الجزائرية pic.twitter.com/23874NV51L — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 30, 2019

الهتافات الغاضبة جاءت بالتزامن مع حراك شعبي في الشارع المصري تمثل في مظاهرات تطالب برحيل السيسي، صاحبتها حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 2200 شخص خلال 10 أيام.

ليست المرة الأولى

الهتافات ضد السيسي ليست للمرة الأولى في الجزائر، ففي شهر يونيو/حزيران الماضي هتف آلاف الجزائريين في الجمعة الـ18 للحراك، ضد الرئيس المصري مرددين شعارات منددة به وبسياسته.

ردد المتظاهرون بوسط العاصمة الجزائر آنذاك هتاف "لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله " أيضا، رافعين صور الرئيس الراحل محمد مرسي والذي توفي خلال محاكمته.