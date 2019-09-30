شاهد: جماهير جزائرية تهتف "السيسي عدو الله"

تعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لهتافات غاضبة من جماهير جزائرية في المدرجات أمس، الأحد، في العاصمة الجزائرية.
جاء ذلك خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري وضيفه بيراميدز المصري في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.
"السيسي عدو الله".. هتاف الجماهير بالدقيقة 78 بلقاء فريقي شباب بلوزداد الجزائري وبيراميدز المصري ضمن مباريات الكونفدرالية الأفريقية أمس بالعاصمة الجزائرية pic.twitter.com/23874NV51L
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 30, 2019
الجزائر اليوم : " لا إله إلا الله محمد رسول الله و السيسي عدو الله " #حراك_21_جوان #الجزائر pic.twitter.com/nY56prVVpX
— Basma younes ● بسمة يونس (@basmayoune) June 21, 2019