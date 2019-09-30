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شاهد: الحوثيون يعرضون الإفراج عن 350 سجينا بينهم 3 سعوديين

30/9/2019

قالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية إن الحوثيين عرضوا اليوم الإثنين، الإفراج عن 350 أسيرا بينهم ثلاثة سعوديين تحت إشراف الأمم المتحدة.

التفاصيل
  • قناة المسيرة نقلت تصريحات لرئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى قال فيها إن الأفراد الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن المبادرة هم من المشمولين في الكشوف في إطار اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في السويد في ديسمبر/ كانون الأول.
  • المرتضى أكد أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
  • المرتضى أوضح أن هذه المبادرة "تثبت مصداقيتنا وجديتنا في تنفيذ الاتفاق"، داعيا قوات التحالف السعودي الإماراتي إلى "إثبات جديتهم من خلال اتخاذ خطوة مماثلة وتنفيذ اتفاق السويد بشأن الأسرى".
  • المرتضى قال إن من ضمن الأسرى المفرج عنهم 3 سعوديين ستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية نقلهم إلى عائلاتهم في السعودية.
  • رئيس لجنة شؤون الأسرى أضاف أن من ضمن الأسرى المفرج عنهم جميع الأسرى الناجين من سجن ذمار الذي استهدفه طيران التحالف السعودي الإماراتي بداية الشهر الجاري، والذي أدى إلى مقتل 156 أسيرا.
     

    التحالف السعودي الإماراتي استهدف سجن ذمار الذي كان يضم 170 معتقلا (رويترز)
خلفيات
  • المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن، السبت، أنه تم قتل وأسر الآلاف، بينهم مئات السعوديين من الجنود والضباط، خلال عملية "نصر من الله".
  • المتحدث باسم الحوثيين، أوضح أن العملية استمرت عدة أشهر، ومكنت من إسقاط "ثلاثة ألوية عسكرية من قوات العدو بكامل عتادها العسكري ومعظم أفرادها وقادتها"، مشيرا إلى أنه قتل وأصيب المئات منهم، وأسر الآلاف بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي.
  • المتحدث أضاف أن مقاتليه تمكنوا أيضا من اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة تضم مئات الآليات والمدرعات.
المصدر : الجزيرة مباشر
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