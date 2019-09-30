رئيس وزراء العراق يتهم إسرائيل بالمسؤولية عن استهداف الحشد

اتهم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في لقاء مع قناة الجزيرة، إسرائيل بالوقوف وراء هجمات على مواقع للحشد الشعبي بالعراق
عبد المهدي قال في المقابلة إن "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك".
أهم ما قاله عبد المهدي
- سمعت كلاما من الأمريكيين أن إسرائيل متورطة، لكن الحكومة لا تمتلك أدلة ملموسة.
- الكثير من المؤشرات تدل على أنه لا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل.
- يجب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة والجميع يتحدث عن قبوله بالمفاوضات لحل الأزمة.
- الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أي لحظة وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا.
- الدول المعنية بأزمة الخليج تتحدث عن مفاوضات والسعودية وإيران مستعدتان للتفاوض.
- زيارتي للسعودية كانت من أجل التهدئة وهذا يعني أن هناك استعدادا لتقديم تنازلات.
- أعتقد أن السعودية تبحث عن السلام وحل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحا لحل أزمة الخليج.
- دول عدة في المنطقة يمكن أن تكون ساحة للحل والمفاوضات وبغداد واحدة منها.
- نحن مع أي تحالف لتأمين الخليج شرط أن يضم جميع الدول الخليجية.
التفاصيل
- هذه هي أول اتهامات مباشرة تصدر من العراق ضد إسرائيل فيما يتعلق بهجمات استهدفت مخازن أسلحة خاصة بالحشد الشعبي.
- الحشد الشعبي اتهم إسرائيل مرارا بالمسؤولية عن الهجمات، التي نفذت بطائرات مسيرة على قواعد ومخازن أسلحة خاصة به بما في ذلك هجومان أسفرا عن مقتل بعض مقاتليه.
- الحشد الشعبي قال إن الولايات المتحدة قدمت دعما جويا لإسرائيل بتنفيذ الهجمات.
- وكالة رويترز طلبت من متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على تصريحات رئيس الوزراء العراقي، لكن الأخيرة امتنعت قائلة إن "هذه تصريحات من وسائل إعلام أجنبية ونحن لا نعلق عليها".
- الشهر الماضي، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى احتمال ضلوع إسرائيل في الهجمات.
- تقول إسرائيل إنها شنت مئات الغارات في سوريا المجاورة، وبعضها على أهداف إيرانية، لمنع أي وجود عسكري دائم لإيران هناك.
- وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نفت مشاركة القوات الأمريكية في الهجمات.