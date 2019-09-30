رئيس وزراء العراق يتهم إسرائيل بالمسؤولية عن استهداف الحشد

اتهم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في لقاء مع قناة الجزيرة، إسرائيل بالوقوف وراء هجمات على مواقع للحشد الشعبي بالعراق

عبد المهدي قال في المقابلة إن "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك".

عاجل | رئيس وزراء #العراق للجزيرة: التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) September 30, 2019

أهم ما قاله عبد المهدي

سمعت كلاما من الأمريكيين أن إسرائيل متورطة، لكن الحكومة لا تمتلك أدلة ملموسة.

الكثير من المؤشرات تدل على أنه لا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل.

يجب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة والجميع يتحدث عن قبوله بالمفاوضات لحل الأزمة.

الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أي لحظة وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا.

الدول المعنية بأزمة الخليج تتحدث عن مفاوضات والسعودية وإيران مستعدتان للتفاوض.

زيارتي للسعودية كانت من أجل التهدئة وهذا يعني أن هناك استعدادا لتقديم تنازلات.

أعتقد أن السعودية تبحث عن السلام وحل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحا لحل أزمة الخليج.

دول عدة في المنطقة يمكن أن تكون ساحة للحل والمفاوضات وبغداد واحدة منها.

نحن مع أي تحالف لتأمين الخليج شرط أن يضم جميع الدول الخليجية.

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