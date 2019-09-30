ذا هيل: استطلاع للرأي العام يظهر تحولاً أمريكياً يدعم عزل ترمب

كشف تقرير لصحيفة ذا هيل الأمريكية، أن الرأي العام في الولايات المتحدة يتحول لصالح الديمقراطيين، بشأن عزل الرئيس دونالد ترمب.

وأظهر استطلاع للرأي العام، أجرته الصحيفة أن نصف الأمريكيين يدعمون التحقيق الذي طلبه مجلس النواب، بشأن قضية تواصل ترمب مع جهات خارجية، بهدف التأثير على سير الانتخابات الأمريكية.

أبرز ما ورد في تقرير ذا هيل:

ذكر أحدث استطلاع أجرته مؤسسة "إن بي آر"، موافقة 49 في المئة من المستطلعين على عزل ترمب، مقابل 46 قالوا إنهم لا يوافقون على ذلك.

النتيجة تعتبر قفزة بمقدار 10 نقاط لصالح المساءلة، عن الاستطلاع نفسه الذي أجري في أبريل/نيسان الفائت.

كما أصدر المحقق الخاص روبرت مولر، تقريره حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

أوضحت نتائج الاستطلاع، أن 44 في المئة من المستقلين يؤيدون عزل ترمب، مقابل 50 في المئة قالوا إنهم يعارضونه، فيما انقسم ناخبو الضواحي بالتساوي بين مؤيد ورافض للعزل.

خلص استطلاع أجرته مؤسسة "بوليتيكو مورنينغ كونسولت" قفزة مشابهة في النتائج خلال فترة زمنية قصيرة، دعمت التحقيق مع ترمب، بعد الكشف عن المكالمة مع الرئيس الأوكراني.

جاء ذلك على الرغم من أن 36% فقط من المشاركين في الاستطلاع السابق، أيدوا العزل، مقابل 49% رفضوه.

كشف أحدث استطلاع لـ "هيل هاريس" أن دعم قرار العزل ارتفع 12 نقطة ووصل إلى 47%، مقابل 42% رفضوه.

خلص استطلاع آخر "هارفارد هاريس" الأسبوع الماضي، إلى أن الرأي العام منقسم بالتساوي حول الرغبة الأمريكية في إقالة ترمب.

أظهر الاستطلاع نفسه الذي تم إجراؤه في يوليو/تموز الماضي، في وقت قريب من شهادة مولر للكونغرس، أن 40 بالمائة فقط من الناخبين بشكل عام و 24 بالمائة من المستقلين يؤيدون عزل ترمب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قلق متزايد

تظهر نتائج تلك الاستطلاعات، وفق الصحيفة، القلق المتزايد في أمريكا بخصوص تصرفات ترمب، حسبما نقلت الصحيفة عن "مارك بن"، المسؤول في استطلاع هارفارد.

مارك بن: تلك النسب أكبر بشكل عام مما كانت عليه أثناء تحقيق مولر، وأغلب الأمريكيين على الأقل، يرون أفعال ترمب خاطئة، إن لم تكن تستدعي عزله.

الاستطلاع الأهم، هو ما بعد تصويت مجلس النواب على عزل ترمب، عندها سيعرف ما إذا كان المستقلون في الولايات الرئيسية بأمريكا يؤيدون ذلك.

كريس ويلسون، خبير استطلاعات الرأي: واحد من كل خمسة من الديمقراطيين عارضوا عزل ترمب، معتبرين ذلك أمراً سلبياً من الناحية السياسية.

ويلسون: موقف الديمقراطيين من عزل ترمب، بعد كشف اتصالاته بأوكرانيا، تغير وأصبح موحداً ومؤيداً لمساءلة الرئيس وعزله.

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