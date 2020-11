ترمب يطلب لقاء مسرِّب معلومات مكالمته مع رئيس أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يريد مقابلة "المخبر المجهول" الذي كشف عن مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني، والتي تفاقمت لتتحول إلى تحقيق لمساءلته الأسبوع الماضي.

ومنذ أن أبلغ عنصر استخبارات، المسؤولين بأن الرئيس الجمهوري "طلب تدخل" أوكرانيا عبر التحقيق في نشاطات خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن، يتحدث الديمقراطيون والجمهوريون عن صدقية هذا المخبر ويتبادلون اتهامات بالفساد.

المُبلّغ المجهول

أبرز ما كتبه ترمب:

His lies were made in perhaps the most blatant and sinister manner ever seen in the great Chamber. He wrote down and read terrible things, then said it was from the mouth of the President of the United States. I want Schiff questioned at the highest level for Fraud & Treason…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019