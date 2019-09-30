ترمب يطلب لقاء مسرِّب معلومات مكالمته مع رئيس أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يريد مقابلة "المخبر المجهول" الذي كشف عن مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني، والتي تفاقمت لتتحول إلى تحقيق لمساءلته الأسبوع الماضي.
ومنذ أن أبلغ عنصر استخبارات، المسؤولين بأن الرئيس الجمهوري "طلب تدخل" أوكرانيا عبر التحقيق في نشاطات خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن، يتحدث الديمقراطيون والجمهوريون عن صدقية هذا المخبر ويتبادلون اتهامات بالفساد.
المُبلّغ المجهول
- الرئيس الأمريكي طالب في سلسلة من التغريدات، مقابلة جميع المصادر التي أبلغت بشكوى "مسرب المعلومات" واستجواب عضو الكونغرس آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، لكشف محاولات الغش والخيانة.
أبرز ما كتبه ترمب:
- على غرار أي أمريكي، أنا أستحق أن ألتقي بمَن يتهمني، وبأي شخص زوّده بالمعلومات.
- من حقي أن ألتقي به خاصة عندما يستعرض موجه الاتهام هذا (مسرب المعلومات)، محادثة مثالية مع زعيم أجنبي بطريقة غير دقيقة ومزيفة على نحو مطلق.
- هل كان هذا الشخص يتجسّس على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ يجب أن تكون هناك عواقب وخيمة!
ترمب والديمقراطيون
- في محادثته الهاتفية نهاية يوليو/تموز مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مارس ترامب ضغوطًا على كييف، على حد قول الديمقراطيين، رابطًا ضمنًا التحقيق حول بايدن بصرف مساعدات أمريكية.
- تأتي هذه التصريحات بعد أيام من قيام الديمقراطيين بفتح تحقيق مساءلة ترمب تمهيدًا لعزله، وهو أمر مستبعد حتى الآن.
- في حال صوت مجلس النواب، حيث الغالبية الديمقراطية، على عزل ترمب، وهو ما قد يحصل الشهر المقبل، يتعين على مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية، التصويت على هذه الإجراءات بالثلثين.
- أظهر استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس" الأمريكية يوم الأحد أن 55% من الأمريكيين يؤيدون عزل ترمب.