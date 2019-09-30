السيسي: أتفهم موقف البسطاء المحذوفين من البطاقات التموينية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، إن الحكومة ملتزمة باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، مبديا تفهمه لموقف الذين تأثروا لحذفهم من البطاقات التموينية.

ورغم أن الاحتجاجات الأخيرة في مصر كانت تطالب برحيل السيسي إلا أن هذا التصريح يعد أول إجراء يتخذه الرئيس بعد المظاهرات.

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السيسي قال في تغريدة على موقع تويتر: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها".

السيسي أضاف: "أقول لهم أطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

أقول لهم أطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً بإتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة ٢/٢#تحيا_مصر — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) September 29, 2019

تأتي التصريحات بعد موجة احتجاجات شهدتها القاهرة وعدة محافظات على مدار أسبوعين، رافقتها حملة اعتقالات عشوائية واسعة شملت بعض النشطاء والسياسيين وطالت أكثر من 2200 شخص.

المظاهرات جاءت استجابة لدعوة المقاول والفنان المصري محمد علي، المقيم في الخارج، بعد أن ظهر في عدة مقاطع فيديو اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات في الجيش بالفساد وإهدار المال العام من خلال إنشاء قصور رئاسية.

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