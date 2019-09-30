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سياسة|مصر

السيسي: أتفهم موقف البسطاء المحذوفين من البطاقات التموينية

مصر شهدت قبل عام احتجاجات تطالب بإسقاط السيسي
مصر شهدت قبل عام احتجاجات تطالب بإسقاط السيسي
30/9/2019

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، إن الحكومة ملتزمة باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، مبديا تفهمه لموقف الذين تأثروا لحذفهم من البطاقات التموينية.

ورغم أن الاحتجاجات الأخيرة في مصر كانت تطالب برحيل السيسي إلا أن هذا التصريح يعد أول إجراء يتخذه الرئيس بعد المظاهرات.

التفاصيل
  • السيسي قال في تغريدة على موقع تويتر: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها".
  • السيسي أضاف: "أقول لهم أطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

  • تأتي التصريحات بعد موجة احتجاجات شهدتها القاهرة وعدة محافظات على مدار أسبوعين، رافقتها حملة اعتقالات عشوائية واسعة شملت بعض النشطاء والسياسيين وطالت أكثر من 2200 شخص.
  • المظاهرات جاءت استجابة لدعوة المقاول والفنان المصري محمد علي، المقيم في الخارج، بعد أن ظهر في عدة مقاطع فيديو اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات في الجيش بالفساد وإهدار المال العام من خلال إنشاء قصور رئاسية.
خلفيات
  • في فبراير/شباط الماضي قررت الحكومة حذف ملايين البطاقات التموينية، بدعوى أن أصحابها "غير مستحقي الدعم".
  • البطاقات التموينية، هي إحدى آليات الدعم وهدفها حصول المواطن على الدعم من السلع الأساسية مثل السكر والزيت والخبز.
  • الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (رسمي) أعلن في يوليو/تموز الماضي ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلي 32.5% من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018.
المصدر : الجزيرة مباشر
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