الحرس الثوري: تدمير إسرائيل لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن تدمير إسرائيل "لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه".

أبرز تصريحات سلامي

في الخطوة الأولى للثورة الإسلامية مهدنا لإمكانية تدمير الكيان الصهيوني.

لكن في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية يجب إزالة هذا الكيان من جغرافيا العالم، وهذا الأمر لم يعد أمنية بل هدفا يمكن تحقيقه.

علينا إعداد الحرس الثوري للعمل في ساحة واسعة النطاق.

علينا أن نوسع قاعدة قدرتنا ونفرض التراجع على خطوط الأعداء، الذين يعانون من ضعف واضح.

رغم العداء لإيران فإنها تزداد قوة وستخرج منتصرة على خصومها.

يمكننا اليوم توجيه ضربة للعدو بأي حجم وقوة ودقة وفي أي مكان.

العقوبات الاقتصادية على إيران أصبحت عديمة الأثر وغير فعالة.

موقف إيران من إسرائيل