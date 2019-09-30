اتهامات لترمب بتعريض حياة من أبلغ عن فضيحة أوكرانيا للخطر

قال دفاع مسؤول المخابرات، الذي أبلغ عن مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إن طلب ترمب معرفة شخصية موكله أثارت مخاوف تتعلق بسلامة الضابط.

التفاصيل

أندرو باكاج، رئيس فريق الدفاع أعرب عن مخاوفه إزاء احتمال تعرض موكله للإيذاء إذا ما تم الكشف عن شخصيته.

باكاج أرسل خطابا إلى القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية جوزيف ماجوير أشار فيه بشكل مباشر إلى تصريحات ترمب التي قال إنها أثارت "المخاوف بشأن سلامة موكلنا".

الخطاب، الذي كشف عنه برنامج 60 دقيقة على قناة سي بي إس نيوز، تضمن تعليقات صدرت عن ترمب في اجتماع مغلق مع أعضاء في بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة وكشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز.

ترمب قال في تعليقاته إنه يريد معرفة من الذي سرب المعلومات، واصفا ذلك بأنه يشبه التجسس.

باكاج قال إن أشخاصا لم يسمهم عرضوا 50 ألف دولار كمكافأة مقابل معلومات من شأنها أن تكشف عن مسؤول المخابرات.

المحامي طلب في خطاب آخر من قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ، أن يتحدثوا بشكل علني لمصلحة حماية مسؤول المخابرات.

باكاج طلب منهم أن يعلنوا بوضوح بأن "هذا النظام لا يُسمح فيه بالانتقام".

تصعيد

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طالب بتوقيف آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب المنتمي للحزب الديموقراطي بتهمة الخيانة.

شيف، يرأس أيضا لجنة التحقيق الرامي إلى عزل ترمب من منصبه بتهمة استغلال السلطة.

شيف تعرض لانتقادات حادة في وسائل إعلام محافظة على خلفية تقمّصه شخصية الرئيس، في تصرّف أراد منه إبداء استيائه من تصرّف ترمب كزعيم عصابات.

ترمب وصف ما يحدث بأنه "أكبر اضطهاد سياسي في تاريخ بلادنا… لم يكن للأمر أي علاقة بما قلته خلال الاتصال الهاتفي. فهل يتم توقيفه (شيف) بتهمة الخيانة؟".

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019