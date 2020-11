اتهامات لترمب بتعريض حياة من أبلغ عن فضيحة أوكرانيا للخطر

قال دفاع مسؤول المخابرات، الذي أبلغ عن مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إن طلب ترمب معرفة شخصية موكله أثارت مخاوف تتعلق بسلامة الضابط.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019