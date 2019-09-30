ابن سلمان: لم آمر بقتل خاشقجي لكني أتحمل المسؤولية كاملة (فيديو)

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حوار مع برنامج 60 دقيقة بشبكة (سي بي إس) الأمريكية، بث الإثنين، "حدث اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في ظل إدارتي واتحمل المسؤولية عن ذلك".

وقُتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 على يد مسؤولين سعوديين مقربين من ولي العهد، وأثار مقتله ضجة عالمية واسعة.

وأضاف ولي العهد السعودي أن مسألة إطلاق سراح الناشطة لجين الهذلول تعود للمدعي العام "لكني سأتابع الموضوع شخصيًا".

وأكد ابن سلمان أن هجوم 14 سبتمبر/أيلول على أرامكو ضرب قلب صناعة الطاقة العالمية.

وتلقي السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا باللوم، على إيران في الهجوم على منشآت أرامكو النفطية شرقي السعودية، الذي أعلن الحوثيون في اليمن الذين تدعمهم إيران مسؤوليتهم عنه، وتنفي طهران تورطها في الأمر.

وفيما يلي أبرز ما جاء في حوار ابن سلمان:

اغتيال خاشقجي

علاقاتنا مع الولايات المتحدة أكبر بكثير من حادثة مقتل خاشقجي.

لا يوجد بيان رسمي من الحكومة الأمريكية يشير إلى أنني أمرت بقتل خاشقجي.

سيحاكم المتورطون بمقتل خاشقجي حال إثبات التهم بغض النظر عن رتبهم.

التحقيقات مستمرة بمقتل خاشقجي وسيتم جلب المتورطين إلى المحكمة.

كان اغتيال خاشقجي خطأ وعلي اتخاذ إجراءات كي لا يتكرر الأمر مستقبلًا.

لم أقم باغتيال خاشقجي، إنها جريمة شنعاء وأتحمل مسؤوليتي كاملة.

هجوم أرامكو

الهجوم على أرامكو أعاق إنتاج 5.5% من إنتاج الطاقة التي يحتاجها العالم.

السعودية في حجم قارة تقريبًا، فهي أكبر من كامل أوربا الغربية ولدينا تهديدات من 360 درجة ومن الصعب تغطية كل هذا بشكل كامل.

الدفاعات الجوية السعودية تشمل أنظمة صواريخ باتريوت وصواريخ هوك الأمريكية وغير مصممة لإسقاط الطائرات بدون طيار.

قصف أرامكو غباء فلا يوجد هدف استراتيجي منه.. وأحمق فقط من سيهاجم 5% من الإمدادات العالمية.. الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنهم أغبياء وهذا ما فعلوه.

المنطقة بها حوالي 30% من إمدادات الطاقة العالمية وحوالي 20% من ممرات التجارة العالمية وحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وإذا توقف كل هذا فيعني انهيارًا كليًا للاقتصاد العالمي وليس فقط للسعودية أو دول الشرق الأوسط.

أتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن هجوم أرامكو إعلان حرب من طرف إيران.

إيران والحوثيون

إذا لم يتخذ العالم عملًا قويًا وصارمًا لردع إيران سنرى المزيد من التصعيد الذي سيهدد مصالح العالم.

آمل ألا يكون الرد على إيران عسكريًا والحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري.

الرياض وواشنطن ترحبان بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الرئيس الإيراني حسن روحاني لكن الإيرانيين هم من يرفضون.

إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثيين فسيكون الحل السياسي أسهل بكثير في اليمن.

نفتح اليوم جميع المبادرات للحل السياسي في اليمن ونأمل في حدوث هذا اليوم بدلًا من الغد.

الحوثيون قبل بضعة أيام أعلنوا وقف إطلاق النار من جانبهم ونحن نعتبر هذا خطوة إيجابية للدفع باتجاه حوار سياسي أكثر جدية.

لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى الرابط التالي:

عام على اغتيال خاشقجي.. ولي العهد يقر بمسؤوليته