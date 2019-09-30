ابن زايد يحتفي بالسنة العبرية.. و"الحضرمي يفضح الإمارات" يتصدر تويتر

غرد وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، محتفيًا بـ "رأس السنة العبرية" التي احتفل اليهود بها، أمس الأحد.

"رأس السنة العبرية"

بن زايد كتب في صفحته عبر "تويتر": "Shana Tovah"، أي سنة جديدة مليئة بالخير والبركة، وهي عبارة يرددها اليهود في هذه المناسبة.

يشار إلى أن هذه السنة، هي سنة 5780 بحسب التقويم العبري.

يحتفل اليهود في أنحاء العالم بهذه المناسبة، يومين، وتقام طقوس وصلوات خاصة في المعابد اليهودية.

يذكر أن الإمارات استضافت على مدار السنوات الماضية وزراء وشخصيات إسرائيلية.

تحدث عديد من مسؤولي أبو ظبي عن ضرورة الانفتاح على الإسرائيليين والتطبيع معهم.

"الحضرمي يفضح الإمارات"

تصدر هاشتاج (#الحضرمي_يفضح_الإمارات) موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

الهاشتاج جاء بسبب كلمة وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت والتي انتقد فيها القصف الإماراتي لقوات الجيش اليمني.

الحضرمي قال إن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا تمرد على السلطة وسطا على مقرات الدولة اليمنية في عدن (العاصمة المؤقتة)، وإن الطيران الحربي الإماراتي قصف الجيش اليمني عندما تصدى للمجلس.

الوزير اليمني أضاف أن الجيش اليمني تعرض لضربات عسكرية قاسية من الطيران الإماراتي، ما شكل انحرافًا عن أهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن.

خلفيات

في وقت سابق، قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني، إن لدى حكومته كل الدلائل وبالأسماء على علاقة الإمارات بتنظيمي الدولة والقاعدة، لضرب تعزيزات الجيش في شبوة وأبين في الجنوب.

تصاعدت أخيرًا وتيرة الصراع بين الحكومة اليمنية والإمارات عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا على جنوب اليمن.

الطيران الإماراتي كان قد شن ضربات جوية ضد قوات الجيش الحكومي في مدينتي عدن وأبين نهاية الشهر الماضي، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، في حين قالت الإمارات إنها استهدفت عناصر "إرهابية".

لمزيد من التفاصيل حول كلمة الحضرمي، يمكن الرجوع للرابط التالي:

شاهد: "الحدث" و"سكاي عربية" تقطعان كلمة وزير يمني لهجومه على "الانتقالي"