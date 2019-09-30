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سياسة

إيران: السعودية بعثت برسائل إلى الرئيس روحاني

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
30/9/2019

قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم الإثنين، إن السعودية بعثت برسائل إلى الرئيس حسن روحاني عبر زعماء دول أخرى وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية، عن المتحدث علي ربيعي قوله "نقل زعماء بعض الدول رسائل من السعوديين إلى (الرئيس) حسن روحاني".
ربيعي أضاف "إذا كانت السعودية تسعى حقا إلى تغيير في السلوك، فإن إيران ترحب بذلك". ولم يقدم ربيعي أي معلومات عن محتوى الرسائل.

تدمير الاقتصاد العالمي
  • في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شاشة قناة (سي.بي.إس) الأمريكية قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران، فسنرى المزيد من التصعيد" مضيفا أن إمدادات النفط ستتعطل وسترتفع أسعار الخام إلى أرقام خيالية.
  • ولي العهد قال في المقابلة إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن هجمات 14 سبتمبر /أيلول التي أدت لانخفاض إمدادات النفط العالمية أكثر من خمسة بالمئة كانت عملا حربيا من جانب إيران.
  • ابن سلمان قال إنه يفضل الحل السلمي لأن نشوب حرب في المنطقة سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.
     

    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
  • ولي العهد قال إنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يجتمع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني لصياغة اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني ونفوذ طهران في الشرق الأوسط.

وتتهم الولايات المتحدة وقوى أوربية والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجمات على أرامكو، لكن طهران تنفي أي دور لها فيها.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجمات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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