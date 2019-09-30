أفغانستان: رئيس الحكومة يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة

أعلن رئيس الحكومة الأفغانية عبدالله عبدالله، أبرز منافس للرئيس أشرف غني، الإثنين، فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، رغم تواصل عملية فرز الأصوات، وفق إعلام محلي.

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عبدالله قال في مؤتمر صحفي "ستعلن لجنة الانتخابات المستقلة النتائج، لكننا حصلنا على غالبية الأصوات. لن تجري جولة ثانية".

عبدالله، الذي ترشح للرئاسة للمرة الثالثة بعد خسارته في عامي 2009 و2014، أوضح أن فريقه "سيشكل الحكومة الجديدة".

اعتبر رئيس لجنة الانتخابات المستقلة حبيب رحمن نانغ إعلان عبدالله "سابقًا لأوانه".

حبيب رحمن: ليس من حق أي مرشح إعلان نفسه فائزا.

حبيب رحمن: بموجب القانون، لجنة الانتخابات المستقلة هي التي تعلن هوية الفائز.

تدخل

أشار عبد الله إلى تقارير ذكرت أن "بعض المسؤولين الحكوميين" تدخلوا في العملية الانتخابية.

تصريحات عبدالله جاءت بعد انتشار مقاطع فيديو عدة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت موظفين في مراكز الاقتراع يقومون بحشو الصناديق.

يحتاج المرشح للحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى، وإلا فتجري جولة ثانية بين المرشحين الحائزين على أعلى نسبة من الأصوات في نوفمبر/ تشرين الثاني.

رغم العدد الكبير من المرشحين، ينظر إلى الانتخابات الرئاسية على أنها سباق ثنائي بين عبدالله وغني.

الرئيس الأفغاني أشرف غني

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