أردوغان: معاقبة قتلة خاشقجي دين في رقابنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقالة بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الإثنين، إن السعي لعدم بقاء الجناة بدون عقاب دين علينا لعائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقُتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 على يد مسؤولين سعوديين مقربين من ولي العهد، وأثار مقتله ضجة عالمية واسعة.

معاقبة قتلة خاشقجي

تصريحات أردوغان تزامنت مع بث حوار أجرته شبكة (سي بي إس) الأمريكية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اعترف فيها أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل خاشقجي.

أبرز تصريحات أردوغان:

السعي لمعاقبة قتلة خاشقجي دين في أعناقنا.

اغتيال خاشقجي مثير للقلق بسبب بُعد القضية الإنسانية واستغلال مبدأ الحصانة الدبلوماسية.

نتعهد بمواصل بذل الجهود في المرحلة المقبلة، لكشف ملابسات جريمة مقتل خاشقجي.

نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إلا بمحاكمة وطنية ودولية.

إدارة المحاكمة بعيدًا عن الشفافية، وراء الأبواب المغلقة وإخلاء سبيل المتهمين بشكل غير رسمي، يتنافى مع ما ينتظره المجتمع الدولي ويؤثر سلبيًا على صورة السعودية. ونحن لا نريد هذا للسعودية الحليفة والصديقة.

من مصلحة تركيا والإنسانية عدم وقوع مثل هذه الجريمة في أي مكان بالعالم.

ابن سلمان يعترف بالمسؤولية

ولي العهد السعودي في حوار مع برنامج 60 دقيقة بشبكة (سي بي إس) الأمريكية، بث الإثنين، قال "حدث اغتيال خاشقجي في ظل إدارتي وأتحمل المسؤولية عن ذلك".

ابن سلمان: التحقيقات مستمرة بمقتل خاشقجي وسيتم جلب المتورطين إلى المحكمة.

ابن سلمان: كان اغتيال خاشقجي خطأً وعلي اتخاذ إجراءات كي لا يتكرر الأمر مستقبلًا.

خلفيات

بعد حوالي ثلاثة أسابيع من النفي عقب مقتل خاشقجي، وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية على المملكة، أقرت الرياض أخيرًا بأن خاشقجي قتل داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

النائب العام السعودي قال آنذاك إن ما جرى لخاشقجي كان جريمة قتل متعمدة "مع سبق الإصرار والترصد"، وطالب بتوقيع عقوبة الإعدام بحق 11 سعوديًا تورطوا في الجريمة.

رغم ذلك، لم تكشف الرياض النقاب عن هوية الأحد عشر مشتبها بهم، أو طبيعة الاتهامات المنسوبة إليهم، وسط تساؤلات تُشكِك في نزاهة المحاكمة" السرية" التي انطلقت في يناير/كانون الثاني الماضي.

لطالما رفضت المملكة بقوة دعوات بإجراء تحقيق دولي أو محاكمة علنية في الجريمة.

في يونيو/حزيران الماضي، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير "نؤكد أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه".

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ابن سلمان: لم آمر بقتل خاشقجي لكني أتحمل المسؤولية كاملة (فيديو)